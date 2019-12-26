自由開講》從秋元司事件看中共滲透

高源庄

根據日經新聞報導，由於涉嫌從中國企業「500.com」收取賄賂，日本眾議院議員秋元司（48歲）12月25日被逮捕。中國企業「500.com」希望參與日本計劃中的包括博彩設施在內的綜合渡假區（IR）項目，秋元司在擔任內閣府副大臣時，負責綜合性渡假區項目。

秋元司被逮捕的嫌疑，是在兼任日本國土交通省副大臣和內閣府副大臣負責綜合渡假區項目的2017年9月，從「500.com」收取了300萬日元（約合台幣84萬元）的現金，及2018年2月「500.com」負擔了秋元司到北海道家庭旅行時的70萬日元（約台幣20萬元）的費用。

該事件一出，引起日本政壇的強烈震盪，也引起社會撻伐。

因在閣員任內收受中國企業賄賂被捕的日本眾議員秋元司。（圖擷取自NHK畫面）

根據日本的觀光政策，原本計畫大量吸引外國遊客，因此中國的博彩業者近年積極在日本布局，除了考察北海道與沖繩等等、可能設置賭場等綜合性度假設施的地點，也邀請日本執政黨成員參與相關會議。

中國企業看中日本的國土政策，無所不用其極，收買具有權力的內閣官員就成為手段之一。秋元司的案例其實不只發生在日本，中國在全球許多國家用金錢賄絡官員和國會議員的情況，早已層出不窮。

澳洲世紀報報導，中國情報單位透過陳姓墨爾本商人（Brian Chen）去年拿出百萬澳幣，鼓勵32歲的澳洲自由黨黨員、墨爾本豪車經銷商趙波投入國會選舉，趙波一年前向「澳洲安全情報組織」（ASIO）坦承此事。然而，趙波今年3月在墨爾本一間旅店內離奇死亡，目前警方仍未查出趙波的死因。

此外2018年，美國也曝光，加州的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的司機為中共情報部門工作了20年。他不僅僅是一名司機，還是一個辦公室經理，也是亞裔美國人社區的聯絡人，還代表參議員出席在中共領事館的活動。他可能可以接觸范士丹的捐款人，並可能與新的捐款人建立聯繫。而這些捐款人中可能有人跟中共有某種聯繫。政客競選活動中的大筆捐款，確實對立法過程有影響。

從上述幾個國際案例凸顯出，中共為了經濟和政治目的，最常透過接近目標國的政治圈核心人士，進行情報蒐集、影響決策，進而達成中國本身的利益。相信這種滲透方式，台灣必定了然於胸。台灣不時出現某些特定政治人物、中國台商、社團人士「不意外地」和中共口徑一致的攻擊話語。

陳水扁時期的前國防部副部長蔡明憲曾指出，中國對台統戰滲透，不只對國民黨、泛藍媒體、退役軍人，甚至是對綠營民進黨的政治人物也包括在內；他2008年卸任國防部長後，中共國台辦就透過台商轉達，邀請他去中國參加會議，並表明領導人會接見等，但他當時悍然拒絕。顯見，中共對台的統戰滲透是不分黨派和團體的。

因此，除了國安五法外，若台灣繼續如此門戶洞開，沒有一套「反滲透」機制應對中共藉由統戰滲透，影響我國政治和選舉過程，日本的秋元司事件必定會成為台灣每日出現的畫面。屆時，台灣不只連民主自由都沒有，恐怕最後連國家主權都不復存在，最終淪為中華人民共和國的附庸。

（國際關係研究人員）

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