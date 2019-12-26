自由開講》否決反滲透法，所以國民黨想要中共滲透台灣？

廖宇平

民進黨立法院黨團宣布12月31日要通過「反滲透法」之後，泛藍陣營群起激憤，不斷指稱反滲透法是「違憲、濫權」。

前總統馬英九抨擊反滲透法是「恢復戒嚴」，親民黨競總辦公室發言人于美人諷刺反滲透法「把媽祖當間諜」，郭台銘更是直接表示要帶人占領立法院，民眾黨主席柯文哲也在25日表示贊同郭台銘，批評反滲透法會「引起相當大比例人民不安」。

泛藍陣營批評的理由，幾乎都是攻擊反滲透法的法規內容不夠明確，以「去中國做生意的台商、台灣藝人很容易會接觸到中共的政治組織，反滲透法一旦通過，台灣人民會無所適從、被亂貼標籤」，然而反滲透法真的如泛藍陣營所說的定義模糊嗎？

從草案條文來看，反滲透法第三至第七條內文，是本法新增的處罰對象和構成要件，這些條文裡面寫的清清楚楚，任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，從事五項危害台灣國家主權的不法行為。包括違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉。

換言之，不管是台商、學生還是台灣藝人，只要不從事以上五項違法行為，都不會被反滲透法當作刑法處罰的對象！一般正常的兩岸交流、經商、工作、生活、就學，以及參與政治活動、發表政治言論的權利都完全不會受到影響。

立法院將於本月31日審議「反滲透法草案」，民間團體經濟民主連合召開記者會呼籲，應盡速完成立法，完善民主防衛機制，才能杜絕中國政府在台灣的統戰滲透行為。（資料照）

只要有看過草案內容，都知道反滲透法的法律架構是足夠明確嚴謹的守護主權法案，根本不會有馬英九所說的違憲濫權，也不會有于美人所說的「把媽祖抓起來關」，只要不從事特定五項的行為，就完全不會觸法。國民黨們想必也很清楚反滲透法根本不會有這些問題，卻一直把反滲透法抹黑成洪水猛獸，究竟是為了選票政治操作，還是作賊心虛怕被抓包？

這已經不是泛藍陣營第一次明目張膽的反對抓共諜了，今年七月，民進黨政府通過國安五法時，國民黨也不斷用「規範不明確」、「輕鬆入罪」的說法，抹黑國安五法是「新戒嚴」、「綠色恐怖」，在國民黨造勢會場上，也不斷對群眾抹黑國安五法是戕害言論自由的違憲惡法。

到了今年十一月，中共間諜王立強事件爆發後，親民黨競總發言人于美人照樣在受訪時，指涉王立強的證詞全部都是謊言，國民黨馬上急著切割，全盤否認王立強在台灣從事滲透活動的可能性，也完全否認中共有介入台灣選舉，連世界各國都已經指出台灣嚴重受到中共滲透，泛藍陣營還在睜眼說瞎話，棄圖掩蓋中共間諜滲透的事實，根本就是在替中國粉飾太平。

泛藍陣營們每次到了選舉，都固定會把中華民國端出來當作神主牌，但卻對中共假新聞、間諜、滲透議題左閃右閃，到了真正守護主權的法案要通過時，又跳出來用各種理由藉口阻撓法案，這樣的行為根本就像是協助中國統戰台灣的中共代理人，拜託國民黨不要再拖累台灣了，讓國民黨繼續鬧下去，共諜繼續滲透我國，國民黨最愛的中華民國就真的要滅亡了！

（政治評論者）

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