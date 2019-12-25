自由開講》蔣萬安比赤裸投共的吳斯懷更加危險

蔣萬安比赤裸投共的吳斯懷更加危險？！（翻攝臉書）

◎吳言之

近日台北市立委選情日趨緊張，以中國國民黨開明派自居的蔣萬安目前選情和國安財經專長的年輕新秀吳怡農選情非常接近。但是目前蔣萬安的民意仍居領先地位，許多人或許以為蔣萬安是國民黨內的良心，所以投給蔣萬安是安全的選擇。然而，過去曾在臉書上力挺香港爭取民主以及反對一國兩制的蔣萬安，其實反對國安五法，還支持實質上就是兩岸統一的九二共識，乍看自由派的蔣萬安其實在國會內根本不會讓國安議題有討論的機會，支持維護國安的吳怡農才會是台灣安全的選擇！

今年三月，韓國瑜大喇喇踏入香港中聯辦，用行動支持一國兩制。這項舉動是創下台灣地方首長的第一紀錄，連馬英九和朱立倫兩位都見過習近平的人，還都說自己絕不會踏入中聯辦。香港輿論一陣譁然批評韓國瑜是賣台之際，蔣萬安不但沒有要求韓國瑜必須為這個行為道歉，事實上國民黨內都有人批評韓國瑜的行為，郭台銘也表示他認為不妥還勸韓國瑜別去。結果蔣萬安是在立法院內護航韓國瑜的行為沒有違法，要求陸委會應該背書。蔣萬安在這種國家關鍵時刻，在有人行為幾乎近似投共的時候，念茲在茲的不是行為本身，而是沒有違法，這樣的人與國民黨內多數的親共派有何差異？

今年三月，韓國瑜大喇喇踏入香港中聯辦，用行動支持一國兩制。圖為韓國瑜拜會中聯辦主任王志民。（取自中聯辦官網）

再來，立法院審議國安五法：「刑法部分條文修正案」及「國家機密保護法部分條文修正案」、「兩岸人民關係條例修正以及增訂第五條之三修正案案」、「國家安全法部分條文修正案」，蔣萬安在立法院通通反對！這些保台抗共的法案，若真是國民黨內堅定的反共戰士，反對做什麼呢？為什麼對洩密中共者加重處罰，蔣萬安要反對呢？為什麼對於軍公教成為共諜要取消退休俸，蔣萬安又要反對？以上這麼多涉及國家根本安全存續問題的法案，蔣萬安通通反對，這樣的人和吳斯懷的投共作為，在對國家的根本傷害上已無實質差異。

我們憂心的是，蔣萬安這些人打著反共自由派的大旗，實質就是個不脫中國國民黨親共行為的政治投機者。若說上述國安法案都民進黨提的，所以蔣萬安反對，那請問蔣萬安有自己另提法案嗎？沒有，一個都沒有。我們更看不到，即將可能成為立法委員的吳斯懷出現這麼嚴重的親共行為時，蔣萬安作為現任立委有沒有站出來反對？有沒有出來譴責？沒有，沉默至今。

我們憂心的是，蔣萬安這些人打著反共自由派的大旗，實質就是個不脫中國國民黨親共行為的政治投機者。（截圖自打馬悍將粉絲團臉書）

打著自由反共大旗的蔣萬安，本質上與中國國民黨毫無差異，卻靠著自身形象迷惑選民，其行為本質比投共的吳斯懷更危險。因為我們還能處處防著吳斯懷，卻對蔣萬安這樣的人可能容易受騙縱放。因此，我們必須支持更堅定力守國家安全，本身是陸軍特戰出身的吳怡農進入立法院，保衛台灣的自由民主，不讓親共勢力危害台灣！

（政治工作者）

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