自由開講》韓國瑜張善政的歧視性言論不斷，國民黨的女性都去哪了？

◎劉森慶

近日國民黨的黨政要員對女性的歧視性言論不斷，韓國瑜自己的惡行惡狀斑斑可考，張善政又拋出蔡英文沒有生過小孩所以不懂政策云云，吳敦義更離譜的攻擊女性帶衰。然而，這些言論，我們少見中國國民黨的女性有過譴責，甚至連要求這些人收回的要求都沒有。許多國內的婦女團體都看不下去呼籲下架這樣麻木又充滿歧視的政黨，而國民黨的女性朋友還要繼續裝聾作啞嗎？

去年國民黨在全國縣市長選舉，總共提名7席女性縣市長候選人，而且全部當選。包含了宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善及嘉義市黃敏惠。象徵台灣人民對女性和男性政治人物參政，完全一視同仁，從不以性別做為評斷個人從政的標準。

然而，我們很遺憾的，不斷的在吳敦義、韓國瑜身上看到各種讓人難以置信的性別攻擊，好像女性從政就一定合乎國民黨所認知的性別框架，若真用這些標準去檢驗國民黨的七位女性，難道國民黨人可以接受嗎？若不行，又為何不出來譴責呢？三年前國民黨甚至提名以婦運專長的王如玄擔任副總統候選人，請問王如玄現在又在哪？真的能接受這樣的言論嗎？

今年，中國國民黨又提名了許多女性參與立法委員選舉，如台北市的汪志冰，或是新北市的柯志恩，請問你們跟國民黨黨政要員站在一起的時候，為何沒有要求韓國瑜收回他不該說出的侮辱女性的話？柯志恩作為一個大學教授，過去還是相當關心婦女的教育工作者，曾著有〈柯志恩談母職心體驗〉獲得新聞局金鼎獎的學者，怎麼能夠接受韓國瑜輔選大將謝龍介當你的面說出婦女拉票可以拉到廚房和客廳？

今年，中國國民黨又提名了許多女性參與立法委員選舉，如台北市的汪志冰（左），或是新北市的柯志恩（右），請問你們跟國民黨黨政要員站在一起的時候，為何沒有要求韓國瑜收回他不該說出的侮辱女性的話？（資料照）

若有人說因為當面指責很不好意思，那我們就要來看看是否真的都沒有人敢指責歧視性言論。至少，韓國瑜的國政顧問團成員，同時也是台大教授的馮燕在聽到韓國瑜說出：「鳳凰都飛走，進來一堆雞」的時候，馮教授是立刻打斷韓國瑜的說法表示這是歧視不可以這樣說。請問柯志恩委員，當謝龍介在你面前說出這種言論的時候，您的專業道德良知到哪去？

而國民黨現任的不分區立委王育敏，自己過去是財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會執行長，也是社工專業出身的立法委員，作為一個經常關心婦幼議題的國會議員，怎麼又在國民黨充滿歧視女性，連女性生不生小孩都要評論的政客面前選擇噤聲了呢？你的專業都到哪去了？

而國民黨現任的不分區立委王育敏，作為一個經常關心婦幼議題的國會議員，怎麼又在國民黨充滿歧視女性，連女性生不生小孩都要評論的政客面前選擇噤聲了呢？你的專業都到哪去了？（資料照）

針對這些人歧視性的政客，已經有勵馨基金會、婦女新知基金會、台灣性別平等教育協會、台灣女人連線等團體出面呼籲下架這些政客，甚至喊出「下架性別歧視的政黨」。若中國國民黨這些人還在醉生夢死，國民黨的女性政治人物還不趕快站出來臨崖勒馬，那麼已經遠離時代潮流的中國國民黨應該早日消失在台灣政壇，別再危害社會。

（政治工作者）

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