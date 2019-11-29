自由開講》韓國瑜盡在「練肖話」 藍營首長虛晃以對！

◎自由作家

新竹縣長楊文科接受電視專訪時，為了替國韓國瑜的兩成民調戰緩頰，表示「新竹縣還是韓贏」，但緊接著楊文科即眉飛色舞的大談「浪漫台三線」；從膨風茶講到竹東美食，從AI產業談到科學園區；講的全是蔡英文的政績。看來，韓國瑜除了「練肖話」之外，藍營首長想幫他護航，都不知從何說起。

新竹縣長楊文科。（資料照）

FB自8月分開放「FBWatch」影音平台之後，就像YOUTUBE一樣，凡是愛現的或想打廣告的，都會把影片PO上去。楊文科自覺接受電視訪問時講得不錯，於是把長約15分鐘的訪問內容都PO上去。

當主持人問到韓國瑜的民調大概只剩兩成保衛戰時，楊文科緩頰說韓在新竹縣還領先；但接著又說「施政要讓人民有感」，於是接下來的時間，楊文科就繞著蔡英文的「浪漫台三線」政策轉，並誇自己做得有多好，不再提到韓國瑜。

楊文科市長（中）在電視受訪中繞著蔡英文的「浪漫台三線」政策轉，並誇自己做得有多好，不再提到韓國瑜。照片站楊文科右邊的是客委會主委李永得，與其共同宣布浪漫台三線藝術季正式開始。（資料照）

依《蘋果周周對比民調》28日做出的民調顯示，「蔡賴配」的支持度以42.2%大勝「韓張配」的22.7%，兩者差距高達19.5個百分點。此時的韓國瑜確實面臨支持度只有兩成的保衛戰。

又依《自由時報》28日發布的最新民調，「蔡賴配」以49.95%大幅領先「韓張配」的19.49%，韓國瑜不但正式跌破兩成，與「蔡賴配」的差距更達30%；而且韓國瑜在每個年齡層都輸。

韓民調一路跌的原因其實不難理解，一是附合中國間諜案，連個守護台灣安全和尊嚴的說法都沒有；二是盡在「練肖話」信口開河，什麼「西瓜皮擦屁股」、「得民調者得痔瘡」都說得出。其實，小英可能沒有那麼好，但韓國瑜實在是爛透了。

有網友估計，若要韓領不到每票30元，那他的得票數就不能超過328萬；若要吳斯懷當不了立委，國民黨的政黨票就不能超過159萬票。儘管有點難，但台灣人不妨試試，要對付中國和親中的政黨，選票就是最大的利器。

（台大國發所法學博士）

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