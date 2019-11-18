自由開講》吳敦義在中國國民黨算什麼？

◎陳慶坤

國民黨主席吳敦義因黨內青壯派人士，不滿黨中央通過不分區立委名單，將自己放在安全範圍內，他親自到現場慰問並強調「黨主席過去都是選總統的，沒有一個不是選總統的，我都認為選總統既然有更合適的人，我就不要去選了，如果以我的資歷，我選總統有過分嗎？」

其實吳敦義沒有認清自己是誰？中華民國是誰建立的？

這個家天下的「中華民國」是國民黨在中國大陸打出來的，是屬於外省人的中國國民黨的。那麼，吳敦義在中國國民黨算什麼？他只不過是被綁架作為中國國民黨騙取台灣人選票的一個肉票罷了！

吳敦義（右）在中國國民黨算什麼？他只不過是被綁架作為中國國民黨騙取台灣人選票的一個肉票罷了！（資料照）

這從歷史事件可以說明一切。2000年總統大選國民黨分裂敗給民進黨的陳水扁，黨國徒子徒孫如喪考妣，使出文革式的謾罵與叫囂，公開羞辱李登輝：「要你認錯下跪道歉、寫反省報告！」迫使敗選後李登輝辭去黨主席，隔年即遭國民黨開除黨籍！

再看，敗選的國民黨主席連戰面對擁護的群眾大罵：「陳水扁竊國賊」？從「真相之亂」→「驗票之亂」→「紅衫軍之亂」→「倒扁之亂」，可以看出黨國徒子徒孫就是用盡一切手段，企圖拉下「台灣人」的總統。2016年國民黨主席洪秀柱在蔡英文當選總統之時，一樣重砲轟擊總統蔡英文「德不配位」？

確實中華民國是中國國民黨黨所建立的，是屬於中國國民黨的。「臥榻之側，豈容他人酣睡」，寄居在中華民國的民進黨，看在中國國民黨的眼裡都是台獨的藉口，而遭到韓國瑜等黨國徒子徒孫的謾罵與詛咒。黨國所打出來的天下，哪能容得下台灣人竊佔？民族主義下的中國人對台灣人的仇恨之情，哪能容得下台灣人當總統？吳敦義也未免太不識相了吧！

（大學助理教授）

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