自由開講》吳斯懷的荒謬中華民國觀！

◎吳之升

日前吳斯懷參加廣播節目表示，自己是參加「中山黃埔兩岸情論壇」演講，還強調自己在演講中講了8、9次中華民國，卻因為不小心參加了其他活動才會去聽習近平訓話。而當被扣應觀眾問到，如果兩岸開戰會站哪邊？吳斯懷回應：「我當然站在中華民國這邊」還說要為中華民國粉身碎骨。但是，我們真的必須說，吳斯懷等人的錯亂中華民國觀，才是中國國民黨真正最大的危機！

國民黨人老愛講自己其實在北京面前都有提到中華民國，然而這種錯亂去脈絡的說詞，其實在台灣主流民意是站不住腳的，因為這樣子的中華民國與北京的定義是完全不同的！北京准國民黨提到的中華民國，是他們自己也會開口講的，然而民進黨在台灣所提的中華民國台灣，則依然是北京的禁忌，仍然禁止任何人在北京提起。

中國北京當局，如今所可以接受的中華民國是指1911~1949年這個曾經在中國統治的一個歷史王朝，就跟清朝明朝元朝等等，是同等概念。根據《新華社新聞信息報導中的禁用詞和慎用詞（2016年7月修訂）》的規範：「對1949年10月1日之後的台灣地區政權，應稱之為『台灣當局』或『台灣方面』，不使用『中華民國』。」很顯然的，你要稱中華民國可以，但是要講對年代。

所以馬英九、朱立倫到中國領導人習近平面前也都會講中華民國啊！但是他們開口閉口講的都是孫中山創建中華民國，從來沒有一次講過我們現在的國家叫中華民國，或是有沒有聽過他們表示請北京政府正視中華民國的存在？一次都沒有！從來沒有踩過北京的禁忌，講8~9次算什麼？講一百次都沒關係。連這種基本邏輯概念或是中共的說詞毫無概念的人，好意思講自己是軍系立委，不要丟國軍的臉！

而吳斯懷那句，如果兩岸開戰當然站在中華民國這邊。乍看下好像義正詞嚴，大義凜然的樣子。但是請問吳斯懷準立法委員，請問兩岸軍事是否還在敵對狀態？國軍最大的敵人是不是共產黨軍隊啊？如果你知道，那為什麼跑去北京跟解放軍的人混在一起？兩岸根本就還是在敵對狀態，不用進入到熱戰，你就該站在中華民國這邊了！而且粉身碎骨快變成一句髒話了，一堆被認為親中政客都琅琅上口，吳斯懷還是換詞吧！

我們還是要奉勸吳斯懷，國民黨絕對不會因為少了你而有任何損失。更不會因為少了你就少了軍系代表，反之你代表軍系在立法院問政，才真的是丟國軍的臉！支持國民黨的退役將領這麼多，怎麼可能最合適的代表是吳斯懷，是一個曾經在中國媒體教解放軍打仗還把解放軍稱作「我們」的人！

支持國民黨的退役將領這麼多，怎麼可能最合適的代表是吳斯懷，是一個曾經在中國媒體教解放軍打仗還把解放軍稱作「我們」的人！（中央社）

若真的顧及國民黨與國軍尊嚴，趕快把不分區立委候選人身份辭了吧！更不要再拿中華民國招牌來唬弄世人，趕快離開政壇，還給台灣人民安全和尊嚴。

（政治工作者）

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