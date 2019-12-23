自由開講》支持黃啟嘉 就是支持韓國瑜

吳建忠

花蓮選情相對單純，國民黨的黃啟嘉對上民進黨蕭美琴的局。前者是醫生，又是國民黨順風的一次選舉，在深藍的花蓮，理論上大有機會。後者則是公認民進黨內表現較好的立委，又有現任優勢，但畢竟是深藍選區，只有一屆的蕭美琴，非常艱辛。馬英九表示，國民黨在花蓮只提名黃啟嘉，是唯一正藍軍，沒有分裂問題。

民進黨蕭美琴是公認民進黨內表現較好的立委，又有現任優勢，但畢竟是深藍選區，只有一屆的蕭美琴，非常艱辛。（資料照）

諷刺的是，花蓮區域立委選舉開始出現「棄保效應」？花蓮王選情居然告急，大吃國民黨提名人的豆腐。翻開花蓮地方政治史，基本上花蓮非藍即傅，此刻張善政去挺傅崐萁，卻是種消極輔選方式。

此刻，國民黨提名的黃啟嘉受到假民調與假消息的傷害與韓國瑜如出一轍，都是受到具有執政優勢與財力優勢的對手干擾。和韓國瑜一樣，街頭民調與媒體民調有差距，所以黃啟嘉呼籲不要相信那些有政治企圖的民調，在花蓮街頭問路人可以知道，黃啟嘉和韓國瑜一樣都是微幅領先，如果不是如此，花蓮王為什麼急著要操作棄保呢？

花蓮立委這一席，並不是決定在於傅崑萁要不要知難而退，而是考驗韓國瑜有義務承擔立委選戰的智慧。花蓮選民其實向來都是泛藍的支持者，外縣市人對花蓮的觀察，因此給出了花蓮王的稱號，今年花蓮選民依舊樸實，也未從泛藍支持者轉向綠營支持者。今天傅崐萁裂解國民黨，在鄉間耳語間都相信四年前的事情就快重蹈覆轍，誰有能力阻止這些事情發生？

花蓮王不是沒有派過影武者，但都失敗了。2016年立委選舉時，傅崐萁就派他的副縣長出來參加國民黨初選，但最後結果出爐，代表國民黨的還是王廷升。傅崐萁的光芒沒辦法轉移到他人身上，朱立倫讓徐榛蔚當不分區立委，傅崐萁則是大力輔選王廷升，但王廷升最後還是輸給了蕭美琴。選舉結果表示只要不是傅崐萁親自出馬，他的支持度基本上都是難以轉移的。

直言之，目前花蓮的選戰，很有可看性，花蓮縣很多國民黨人是相當排斥傅崐萁，不是影武者就是家人參選，討厭花蓮是傅氏王朝世襲，所以傅崐萁遲遲無法恢復國民黨籍，也沒有辦法代表國民黨參選。這也是為什麼最近會放一個傅崐萁跟黃啟嘉民調差距甚大的新聞出來，目的就是要引發棄保效應。因為傅崐萁起步太晚，是其最大的劣勢。

直言之，目前花蓮的選戰，很有可看性，花蓮縣很多國民黨人是相當排斥傅崐萁，不是影武者就是家人參選。（資料照）

諷刺的是，國民黨黃啟嘉是素人參政，本來是醫生，形象較為清新，可以集結國民黨反傅派的力量。這次選舉，花蓮地方謠傳：『黃啟嘉跟傅崐萁說好了，選假的啦！』，還四處散佈『黃啟嘉遠遠落後傅崐萁，差距近30百分比』的消息。

事實是什麼呢？韓國瑜可以『蓋民調』，黃啟嘉避無可避。從人口結構來看，花蓮縣的立委選民和縣市長選民是不一樣的，因為縣市長選舉的時候有原住民可以投票，但立委選舉時原住民是另外投票。原住民人口數佔了花蓮縣全人口將近四成，且原住民大約有八九成偏藍，少了這群選民加上國民黨也有人選，傅崐萁真的還會穩贏嗎？值得觀察的是，傅崐萁選縣長時，國民黨都有派人跟他競爭，但結果很明顯，傅崐萁大於國民黨。但是立委選民結構不同，黃啟嘉勤跑基層，傅崐萁不一定穩贏。

事實是什麼呢？韓國瑜可以『蓋民調』，黃啟嘉避無可避。（資料照）

過去民調結果顯示，傅崑萁與黃啟嘉互有領先，除非黃啟嘉被韓國瑜完全放棄，否則傅崑萁沒有那麼穩贏。更何況花蓮立委選情有變數，傅崐萁的軟肋很明顯，選民很擔心他官司問題，很可能又要面臨立委補選。這些在媒體的包裝上無法呈現，傅崑萁除了掌握農田水利會，還讓派系職位世襲制。還有司法揭露，地方的媒體不管平面還是駐地的電視台記者，全被花蓮王安撫的服服貼貼，14家媒體15記者被花蓮王「包養」而被起訴。

當國民黨的參選人黃啟嘉確定提名，整個黨從中央到地方就應該要全力支持，這個原則從總統到區域立委都一樣、不會因人設事。結果花蓮立委選舉到現在，立委人選早就確定，但是黨籍公職態度卻是曖昧不清。全台灣都知道花蓮是藍營的鐵票區，如果因為傅崐萁的參選讓藍營提名候選人再度落敗，對於國民黨來說無疑又是一大打擊。

（海洋科大學助理教授）

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