自由開講》國民黨的性平意識不堪聞問

劉森慶

日前，中國國民黨主席吳敦義在參加韓國瑜全國勞工後援總會成立大會時，語出驚人表示：「蔡英文這位衰尾查某，像這麼衰的人做總統，要讓她下台」。吳敦義這樣粗口的態度，已非首例，早在去年九合一大選時，吳敦義就在高雄表示：「那個女人夭壽，我不要說是誰，肥滋滋、肥滋滋，走起來像一隻大母豬」。

吳敦義接二連三公開用不堪字眼形容女性，但這樣的問題並非吳獨有，韓國瑜動輒「陪睡」，甚至張善政的「沒有生過小孩」等說法，均引來眾怒，而這樣的國民黨，連基本性平意識都沒有，怎堪擔當執政？

在我國的法規當中，有兩部非常重要的法律在談性別平等。分別是：《性別平等教育法》與《性別工作平等法》。若閱讀一下這二部法律的第一條，「為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境，特制定本法。」、「為保障性別工作權之平等，貫徹憲法消除性別歧視、促進性別地位實質平等之精神，爰制定本法。」國民黨諸公執政過這麼多年了，這些在你們當年主導的立法院通過的法案、通過的條文，讀過沒有？連自己參與制定的性平法律都無能遵守，還談甚麼治國？

中國國民黨主席吳敦義接二連三公開用不堪字眼形容女性，但這樣的問題並非吳獨有。（資料照）

國民黨的人或其盟友經常在針對異性話題時，往往口不擇言，韓國瑜自己更是箇中翹楚。根據新聞媒體整理，韓國瑜最近參加雲林造勢時說：「成熟的女人像一碗湯，煮熟的時候趕快喝，再不喝會焦掉」，在11月11日韓國瑜又用「武大郎和潘金蓮」形容蔡總統選擇賴清德當副手。

事實上，韓國瑜不當的戲謔之詞，早從他參選高雄市長就開始。在2018年5月5日，國民黨高雄市長初選政見會時，韓國瑜就想蓋「愛情摩天輪」，還說年輕人可以在上面「做想做的事」。2018年10月11日，韓國瑜又說「只要招商成功，就陪女性睡覺」云云。

這樣的政見，就已惹來跟韓國瑜競爭初選的陳宜民痛批，韓國瑜恐會讓高雄市長選舉變成「愛情動作片」與「驚悚片」。韓國瑜無論怎麼舉例，不管在哪個時期，講的話都語帶對女性的戲謔及不尊重，更暴露其對性平意識的無知。這樣的人未來若擔任總統，會怎麼遵守性平法規，實在讓人不敢想像。

國民黨諸公執政過這麼多年了，這些在你們當年主導的立法院通過的法案、通過的條文，讀過沒有？連自己參與制定的性平法律都無能遵守，還談甚麼治國？（資料照，本報合成）

而韓國瑜的副手張善政批評蔡英文沒生過孩子，韓國瑜重要輔選大將謝龍介參加「板橋歐巴桑（婦女）後援會成立大會」時，竟表示「女人拉票可以拉到客廳、拉到房間」！我們不得不說，現在的中國國民黨性平意識已經惡化到需要急救的地步。

最近有句話說，「近韓者草」，而中國國民黨也幾乎快被韓國瑜的格調改造成低俗的中國國瑜黨，凡是無法接受韓國瑜此種素質者皆會遭開除。對於像這樣不知反省，寡廉鮮恥的政黨與候選人，我們唯有火速下架這些人，讓他們好好反省，台灣的性別意識才有未來，得之不易的性平成果才不致於遭到毀壞！

（自由業）

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