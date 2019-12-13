自由開講》憑什麼張善政可以帶頭歧視女性？

陳怡婷

國民黨真的夠了！為什麼國民黨的副總統候選人可以如此言語歧視霸凌單身、沒有小孩的女性？

「沒生過小孩，不知家長擔憂下一代健康的心情」，這種惡劣的言論竟然出自國民黨副總統候選人張善政，身為一個單身，且不能生育的女性，對張善政的言論當然感到非常受傷，但更令人感傷的是：什麼時候台灣變成了這樣一個充滿歧視的社會？

國民黨副總統候選人張善政。（資料照）

張善政做了最壞的示範

出身在傳統家庭的我，過了適婚年齡至今仍然單身，前陣子遭診斷出不孕症。這個晴天霹靂的消息，連我自己都還在調適，到底這件事會對我的生活造成什麼樣的影響？過去的時代價值觀對女性的角色存有既定印象，長輩的觀念因為時代背景影響，可能難以迅速轉變；每個人生長的家庭無法選擇，但公眾人物應該要帶頭引領社會價值向前進步，但張善政身為男性，卻帶頭歧視女性，絕對是最壞的示範。

張善政，你沒資格當副總統

張善政出席活動談到新住民的健保問題時說，「未來只要韓國瑜上任，來台半年內懷孕就要給新住民健保保障，但反觀蔡英文卻不照顧女性，因為她沒生過小孩，不知家長擔憂下一代健康的心情」。

難道張善政就親自生過小孩嗎？憑什麼說出這樣的話？

按照張善政的邏輯，張善政本人也不是新住民，怎麼就能體會新住民朋友從家鄉來台灣生活的辛苦？再說，既然韓國瑜跟張善政也從沒有當過正副總統，那麼現任總統小英應該更有資格當總統吧？

女人的功能只剩下子宮嗎？

女人在張善政眼裡，是不是只剩下一個子宮？女人沒有生兒育女，是不是大大減分？張善政在成長過程中一定遇到過不少高學歷的女性，卻完全沒有暸解到每個女性身上，都存在著個體差異，更要彼此尊重。

張善政用這樣的心態來看待女性，真的令人鄙視，更嚴重欠缺同理心。假設張善政這樣的人可以當上副總統，那是要讓台灣走回頭路嗎？

一個女人無論單身，還是沒有孩子，在這背後都有獨一無二的生命故事，有的甚至是不願提及的悲傷往事。張善政，你完全沒有資格評論每一個女人的人生，張善政你心中也沒有台灣人民，只有一個可怕的魔鬼，用盡手段傷害台灣人的心，騙取選票讓台灣社會倒退而已。

（上班族）

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