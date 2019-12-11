自由開講》配合中國假新聞的國民黨，才是外交官之死的真正元凶！

廖宇平

去年日本關西機場事件，台北地檢署查出「卡神」楊蕙如及蔡姓友人於網路上侮辱公署，並於12月2日將2人起訴。對於楊蕙如遭起訴，國民黨立委們趁機大肆作秀，不僅召開記者會要求徹查網軍，還大陣仗去外交部抗議，其目的就是要將辦事處長蘇啟誠自殺的責任，趁機全部推到楊蕙如與「網軍」上。

對於國民黨立委們的行為，筆者感到非常的不解與憤怒，憑什麼這群人可以作賊喊抓賊，將自身責任撇得一乾二淨，莫非真的一點良心都沒有？

因為這群國民黨立委，不就是去年配合中國假新聞裡應外合，逼死蘇啟誠的兇手嗎？

國民黨立委們可別忘了，去年九月七日，你們可是在立法院黨團召開記者會，引用中國網軍的新聞，大力抨擊駐日館處對台灣旅客的求助「漠不關心、袖手旁觀」，記者會以「台客困日求援手，謝長廷只會噴口水」為標題，痛批政府「無能」。

楊蕙如遭起訴後，國民黨立委大肆作秀，不僅召開記者會，還大陣仗去外交部抗議，其目的就是要將辦事處長蘇啟誠自殺的責任，趁機全部推到楊蕙如與「網軍」上。（資料照）

在記者會中，國民黨立委曾銘宗更直接引用假新聞表示：「大陸領事館駐大阪在第一時間派車、派人接送滯留陸客離開關西機場。在網路上還有一則新聞，敘述早在九月三日當時，大陸領事館就公布如何撤離大阪或日本的相關公告」，藉此批評我國政府「沒有積極救人」。

然而事實上，當時的跨海聯絡橋被船撞斷，交通中斷，各國都無法派車進去救人，因此僅有日本有派出巴士疏散各國遊客，而所謂「中國派車救台灣人出來」，根本就是徹徹底底的中國假消息！

對於外交官之死，我國學者早就指出，中國派車救人，是中國新聞業者的微博帳號「洪水猛獸baby」在網路上以自製影片和假消息發佈，並透過共青團等統戰單位大力轉發，企圖用假新聞帶起「中國政府積極救人，而台灣政府袖手旁觀」的負面風向。

NHK節目《Close up現代》更經過半年深度追蹤，以「假新聞害死外交官」專題做報導，譴責台灣藍營名嘴黃暐瀚未經查證就在節目上進行了評論，加上國民黨立委召開記者會咎責，讓批判的聲浪持續高漲，蘇啟誠也成了眾矢之的。

儘管已經被日本認證散布假新聞逼死外交官，中國國民黨還是不肯道歉認錯，實在是無恥至極，不僅如此，這種配合中國新聞進行政治操作的手法，國民黨其實已經玩過好幾次了！

今年十月，謀殺女友的香港嫌犯陳同佳，23日出獄前突然宣稱「想來台自首」，陸委會第一時間為確保不會矮化我方主權，表示不希望陳同佳自行來台自首，而是應以司法互助模式正式引渡犯人。

然而國民黨卻在此時為了政治利益，大力配合中共的媒體操作，企圖營造民進黨政府不願意接收陳同佳的負面形象，韓國瑜不僅接受採訪時頻頻攻擊蔡政府，馬英九更是激動哽咽地要求一定要審判陳同佳。

而後來蔡英文政府要求派警員到香港押送陳同佳，兼顧主權同時又能夠顧及台灣的審判權時，國民黨與中共媒體們，居然又很有默契地同時噤聲，就連陳同佳本人也突然就「不想來台受審」了。

從這麼多案件可以看出，每次遇到重大政治議題，國民黨總是義無反顧的與中共官媒站在同一陣線，跟著中共媒體的基調一起抹黑拒絕親中的蔡政府，這種行為根本就是典型的中共代理人！檢察官如果真的想要慰藉蘇啟誠在天之靈，就應該要起訴這些真正的殺人兇手，好還給蘇啟誠一個真公道！

（政治觀察者）

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