自由開講》盡速修正通過國安法，解決內部的國安危機

◎柯嘉斯
立院內政委員會今原本排定協商國安法的修正草案，但是由於國民黨
而本次修正的內容主要是有關「為敵發展組織罪」的刑責與納入共諜
去年王炳忠、林明正、侯漢廷及周弘旭等人，為了落實「以思想滲透
去年王炳忠、林明正、侯漢廷及周弘旭等人，為了落實「以思想滲透與物色發展我軍方之重點對象」所規劃的「星火T計劃」，就是中國在台發展組織的一種形態，利用中共的金援，在台吸收、滲透台灣軍官，想要以此獲得情報。（資料照）
除了「星火T計劃」外，美國國會也曾公布「中國海外統戰工作最新
最令訝異的是，中共滲透台灣的宗教團體與農漁業組織，就有報導指
例如，去年就有宮廟發起以「反滅香政策」為號召的「眾神上凱道」
根據新聞報導和知情官員透露，在「反滅香」大舉動員之初，統促黨
去年就有宮廟發起以「反滅香政策」為號召的「眾神上凱道」遊行，這個活動的幕後操作者，就有曾代表統促黨參選的台南學甲慈濟宮董事長王文宗（左）參與運作。（資料照）
中共假新聞的巨魔工廠已成形，而中共金援的特定團體，除了配合巨
筆者並不認為，因為中共可能透過資金及其勢力影響政府施政的安定
（智庫研究員）
《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com