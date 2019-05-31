自由開講》盡速修正通過國安法，解決內部的國安危機

◎柯嘉斯

立院內政委員會今原本排定協商國安法的修正草案，但是由於國民黨 團拒收協商通知，並且未派人出席，所以本案已直接送立院院會處理 。



而本次修正的內容主要是有關「為敵發展組織罪」的刑責與納入共諜 、剝奪共諜退休俸等，筆者認為，此次的修正刻不容緩， 因為敵人的威脅早已迫在眉睫，而是有可能敵人就在你我身邊。



去年王炳忠、林明正、侯漢廷及周弘旭等人，為了落實「以思想滲透 與物色發展我軍方之重點對象」所規劃的「星火T計劃」， 就是中國在台發展組織的一種形態，利用中共的金援，在台吸收、滲 透台灣軍官，想要以此獲得情報。

去年王炳忠、林明正、侯漢廷及周弘旭等人，為了落實「以思想滲透與物色發展我軍方之重點對象」所規劃的「星火T計劃」，就是中國在台發展組織的一種形態，利用中共的金援，在台吸收、滲透台灣軍官，想要以此獲得情報。（資料照）



除了「星火T計劃」外，美國國會也曾公布「中國海外統戰工作最新 報告」，提到中國除了這種傳統的共諜組織外，更以招待旅行、 提供工作、貿易機會或金錢贊助，積極介入台灣政治和社會活動，從 基層開始進行統戰。



最令訝異的是，中共滲透台灣的宗教團體與農漁業組織，就有報導指 出，中國利用不透明的宮廟系統洗錢，利用這種方式讓特定的團體或 是政黨取得中國給予的金錢，發起組織對特定的議題進行表態與抗爭 。



例如，去年就有宮廟發起以「反滅香政策」為號召的「眾神上凱道」 遊行，這個活動的幕後操作者，就有曾代表統促黨參選的台南學甲慈 濟宮董事長王文宗參與運作。



根據新聞報導和知情官員透露，在「反滅香」大舉動員之初，統促黨 確實曾試圖透過部分擔任地方大型宮廟負責人的黨員，取得活動的主 導權，在取得主導權失敗後，下達鼓勵黨員自由參與的指令， 換言之，當時的「反滅香活動」、「眾神上凱道」，背後就存在「 中國控制的幫派」與中國資金的介入。

去年就有宮廟發起以「反滅香政策」為號召的「眾神上凱道」遊行，這個活動的幕後操作者，就有曾代表統促黨參選的台南學甲慈濟宮董事長王文宗（左）參與運作。（資料照）



中共假新聞的巨魔工廠已成形，而中共金援的特定團體，除了配合巨 魔工廠所製造的假新聞造成台灣的動盪不安外，更會就特定社會議題 ，站在與政府相反的立場，故意製造混亂與動盪不安。



筆者並不認為，因為中共可能透過資金及其勢力影響政府施政的安定 性，因此言論自由或是集會結社自由就應該為此退縮，而是在反對執 政施政時，應該釐清整個抗爭脈絡，挑起抗爭的背後勢力與利益結構 ，不要傻傻的就成為中共利用的對象。

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