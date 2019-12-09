自由開講》搞半天，張善政才是中火史上最強燒煤王

林國健

世人皆知，韓國瑜最想要的副手是朱立倫，張善政只是被朱立倫拒絕後的備胎。不過這個備胎也許會成為韓國瑜選舉的要害，因為張善政代表的，正是韓國瑜最想擺脫，政績乏善可陳，包袱重重的馬英九團隊。

最好的例子就是最近的中火混戰。2018年，盧秀燕靠著打中火空污贏得台中市長寶座。眼見2020選情緊繃，國民黨又準備重施故技，不過，這次卻沒辦法這麼順利，因為攻擊手之一的張善政擔任副院長任內，竟是中火史上燒煤量最高的時期。其實，這正是馬政府的執政失能造成的累贅。用了張善政，韓國瑜注定要承擔馬英九造成的錯誤。

相較於今年中火可以減煤將近300萬公噸，來到低於1300萬公噸的水準，當年張善政在院長或副院長任內時，中火都要燒到1800萬公噸上下。張善政現在很愛講什麼「用癌發電」，結果數字一看就知道，他自己就是最大的致癌物質。

相較於今年中火可以減煤將近300萬公噸，來到低於1300萬公噸的水準，當年張善政在院長或副院長任內時，中火都要燒到1800萬公噸上下。（本報合成照）

面對質疑，張善政說，之所以會燒這麼多，是因為當時核電廠歲修，這個講法避重就輕。因為根據經濟部公開的資料，張善政在2014年末上任副院長，而中火在2014到2016年，每年燒的燃煤量都在1800萬公噸左右，最少也有1773萬公噸。「火力全開」長達三年的時間，怎會是核電廠歲修問題。

張善政另一個無力的反擊，是說目前的整體用煤量高於過去。意思是沒有在中火燒的煤，都移到其他地方燒了。其實，做出這種指控，如果不是他完全外行，那就是刻意轉移焦點。

中火燒得少，其他地方燒得多，這個講法對也不對。應該說，台中的中火、高雄的興達因為是舊機組，所以用得更少，才能減少空氣污染。但人民還是需要用電，所以就多使用了新的，而且污染小的超超臨界機組，像是林口跟大林。整體來說，電廠的燃煤使用變多了，但是因為多用新機組、少用舊機組，整體的空污排放，竟然比張善政時代少了快一半。

燃煤機組的新舊差別對一般民眾來說不太好懂，讓政客可以誤導輿論。其實這就像是使用耗電的舊冷氣一樣，開冷氣的時數一拉高，電費就會貴。但是後來換了變頻新冷氣，即使開冷氣的時間比過去高，但電費其實省更多。

發電機組也是一樣，因為用新的，所以燃煤用量跟發電雖然比以前多，但空污可以比過去少很多。就像開冷氣時最在乎電費多寡一樣，我們在談燃煤，在意的其實是空氣污染。可以減空污、又可以發穩定的電，這才是重要的事。

韓國瑜的崛起，是因為他成功切割了老國民黨，創造出一條「庶民」政治的路線。但用了張善政之後，馬英九的幽靈又再度糾纏不放。什麼事情只要跟馬英九一比，通通都是進步。就像馬英九最近攻擊蔡政府的能源政策，說選給蔡英文，電價一定漲。拜託，講到油電雙漲，誰能跟馬英九比？

（基金會研究員）

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