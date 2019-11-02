自由開講》張善政只會消費年輕人

雨蒼

張善政日前指出，年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，看起來很爽，是因為還沒出社會、還沒體驗到生活實際經濟壓力，所以在逞口舌之快。

作為一個被張善政認為是逞口舌之快的年輕人，我認為張善政從來都沒有搞清楚年輕人要的是什麼。

年輕人要的東西說明白，就是「未來感」，我們希望未來是可以期待、可以掌握在我們手中。

在今年年初的時候，習近平自己把九二共識加上了「努力謀求國家統一」的目標，更進一步提出「一國兩制台灣方案」，但又在今年年中的時候，我們看到實施一國兩制的香港，他們的民主參與空間遭到中國強烈的擠壓，而中國所挑選出來的特首，明顯並不理會香港的普遍民意。

張善政日前指出，年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，看起來很爽，是因為還沒出社會、還沒體驗到生活實際經濟壓力，所以在逞口舌之快。（本報資料照）

如果我們的總統，不是一個會堅持台灣主權、捍衛國家安全的蔡英文，而是那位拜會林鄭月娥、拜會中聯辦，還說要簽署和平協議的韓國瑜，台灣未來還會是民主的嗎？我們未來還能選擇自己的總統嗎？我們的總統，還會聆聽台灣人民的聲音嗎？這個答案，看來已經非常明顯。

再者，在美中貿易戰的現在，我們很明顯可以看到，世界各國都陸續在撤出中國，中國也面臨了空前的經濟風險；而美國對台灣展現了強力的支持，三個美國的部會共同致函美國五百大企業，鼓勵強化與台灣的貿易、投資關係；反觀中國就算在馬政府執政時期，仍處處對台灣掣肘，打壓台灣的國際空間，從不正視中華民國台灣的存在。我們的未來在哪裡，已經非常的清楚。

最後，蔡英文政府執政這三年以來，成績斐然，我們看到政府投資的綠能風場已經落成，未來就算在雲林、彰化等地，都可有外商等級的工作，綠能產業也將是台灣未來的產業之一。連張善政曾經工作的Google都在台南建立第二座資料中心、購買綠電，反觀張善政至今還在唱衰綠電，究竟誰的眼光才能看到年輕人的未來，恐怕已經一目瞭然。

很遺憾的是，張善政前院長至今仍搞不清楚為何韓國瑜引發年輕人的反感。韓國瑜眼中的青年政策，除了雙語教育以外，就是各種灑錢的政見。他以為我們跟他一樣，窮的只剩下錢；但事實上，年輕人更希望的，是憑著自己的雙手，掌握自己的未來，而不是等著政府灑大錢，或是等著中國政府的善意。韓國瑜的青年政策，就跟他與小孩子玩沙一樣，自以為是，還搞不清楚年輕人到底要什麼。

更何況，韓國瑜這些灑錢的政見，最終只會帶給台灣更多的負債，最後還是我們青年世代以後要償還的債務。蔡英文總統雖然推動多項改革，但是仍然維持了財務的平衡，避免債留子孫，誰才能給年輕人一個有希望的未來，已經非常明顯。

（社群觀察者、公民記者）

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