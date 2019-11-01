自由開講》韓國瑜不能迴避的兩岸問題！

顧貯拳

韓國瑜自從參選總統以來，始終在兩岸政策上沒有做清楚的表態，尤其是對台灣前途的主張，關於和平協議、一國兩制、所謂無色覺醒的主張，韓國瑜不是能閃就躲，不然就是打哈哈過去，我們要求韓國瑜不可以繼續逃避！請告訴大家，你對兩岸關係的前途發展是什麼看法？是否不反對和平協議？不反對一國兩制台灣方案？是不是覺得中國是你爸爸？

根據中國媒體的大篇幅報導：「韓國瑜在與台灣青年對談時表示，大家會覺得他處理兩岸問題不夠強捍、不夠『愛台』，是不是會出賣『主權』？兩岸關係對台灣2300萬人太重要，如今講武斷的、有攻擊性的、很廉價的話很容易，但兩岸關係是『王八蛋與爸爸』的關係，就是罵人王八蛋，又喊爸爸、要什麼給什麼。這不是很容易講嗎？」

韓國瑜自從參選總統以來，始終在兩岸政策上沒有做清楚的表態，尤其是對台灣前途的主張，關於和平協議、一國兩制、所謂無色覺醒的主張，韓國瑜不是閃躲，就是打哈哈。（資料照）

從中國媒體這些大篇幅的論述，以及醒目的重點標記，我們已經可以看出，中國媒體，甚至可以說北京官方，對於韓國瑜講「清楚」的可以對中國喊出：「爸爸」是非常非常的滿意。台灣從來沒有任何一個總統，甚至於總統候選人，會在參選過程對中國喊爸爸，更不用說是是出自於一個台灣的主要政黨候選人。也難怪他不敢也不願意訪美，因為他的爸爸就是中國！

而且韓國瑜才在今年八月強調自己十分認同「無色覺醒的十大主張」，所以才會成為第一個簽署的人！他還強調自己不是基於跟蔡董的私交，是基於認同這些理念。例如無色覺醒第二點：「取消兩岸交流的各種障礙，幫助台灣人認識現在的共產黨，大陸人理解台灣的需求，以達到兩岸人民心靈契合，政經融一」、第四點：「擁護海峽兩岸和平發展，願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式」。

然而，韓國瑜認同這些理念，台灣人民真的不害怕嗎？真的可以忍受我們的未來交付到這種人手裡嗎？討論台灣未來的統一方案，豈不是和習近平的一國兩制台灣方案，如出一轍嗎？

另外，韓國瑜在青年論壇被問及簽署和平協議的立場時，韓國瑜閃爍其詞，兩度避答，根據現場媒體報導的資料是：「在較為敏感的兩岸和平協議議題上，韓僅回答說，『未來會有完整的論述』。」這家提出無色覺醒的挺韓媒體更語多勉勵的表示：「韓國瑜回應和平協議超小心」！然而，這個議題有什麼好小心的？簽署和平協議就是被統！有什麼好支支吾吾？韓國瑜到底還要迴避這些問題到什麼時候？

台灣總統大選投票馬上就要到來，韓國瑜都已經請假放「韓假」，卻至今仍然對國政議題推三阻四，關鍵問題始終避答，一副總機的模樣，不愧是韓總。但是參選總統這個職務，他是人民的希望化身，是國家的精神代表，不可以兒戲！請韓國瑜對關鍵的兩岸議題講清楚，「是否不反對和平協議？不反對一國兩制台灣方案？是不是覺得中國是你的爸爸？」請不用總機，好好的親自作答！顧主權並不無聊，國之大事更是生死存亡的問題，會覺得無聊的人，恐怕心裡沒有國家人民，更沒資格參選台灣人民的總統。

（碩士生）

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