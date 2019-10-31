新聞線上》韓國瑜的痞子打法

記者莊榮宏

韓國瑜不是在選總統，而是在「跑給你追」，這遊戲搞得綠營疲於奔命。

他每天都有新爆點，舉凡無厘頭的、跳痛的、莫名其妙的、聽不懂的、令人搖頭的，族繁不及備載，他卻文思泉湧，不擇地而出，管它合不合邏輯，他想到就說，說了就被播，基於平衡報導，記者捧著韓語追問綠營，蔡英文、蘇貞昌、卓榮泰不能不回應，不可以示弱，務必反唇相譏。

這招宛如炒股，雖僅一日行情，但韓無所謂，天天換股操作，自有新的一日行情。到最近，「白白胖胖」四字出口，宛如美軍斷箭式無差別轟炸陣地，藍綠諸侯全遭波及，議論紛紜，但孔子早就說過「以言取人，失之宰予；以貌取人，失之子羽」，韓則是「以白胖取人，失之國瑜」，如此而已。

如今，總統大選每天口水四濺，電視政論節目捧著韓語「說文解字」，笑他草包也罷，罵他落跑也罷，他請假參選，棄陣地而不守，上山下海打游擊，到處點火，亂扔泥巴，綠營被拉低格局，被擾亂節奏，無暇主動出擊。論治國，他說不出名堂，論鬼扯，他渾然天成，雖有懈卻無懼挨擊。

他沒什麼好損失。他是赤腳仙對決穿皮鞋打選舉，議題都由他設定，他有的放矢，對手無法置之不理，因而奉陪到底；但他練就痞子劍法，臉皮厚、嘴皮溜，對手猶在字斟句酌，堂堂應戰，他已經腳底抹油，繞到另一個山頭搖旗，開闢新戰場。綠營打他也不是，不打也不是，明明民調占上風，綠營卻處處被動，明明民調輸十趴多，韓卻是天天出擊，主客易位，怪到不行。

他破綻百出，絕不怕漏氣，被罵被酸，照樣笑臉嬉皮，從厚黑武學評比，他骨骼精奇，曾讚他「百年難得一見政治奇才」的賴清德，畢竟是舉世第一位慧眼賞識國瑜之人，若由內科醫生調理痞子市長，或許會是百年難得一見的對決。

韓國瑜與青年座談，用「反清復明」諷刺綠營成天把「顧主權」掛嘴上，說的並非全無理，但他忘記，假設中國是大清，台灣是大明，往下想一層，誰又會是引清兵入關滅明的平西王？猛一醒，這豈非擊中台灣人的芒果乾？其實不利於韓，可惜大家習於追著韓的口水跑，難以沉澱思考。

佛系打法曾使綠營痛失高雄，也會使綠營再次喫虧；這一回，綠營輸在議題設定，天天跟著韓系戰場跑，「執政三年有成」、「起厝起一半，師傅嘸通換」招式已老；過去的已經過去，未來願景在哪裡？顧主權之後，人民的光榮感要如何燃起？仍需激起群眾熱情，才能逼韓營跟進。譬如二○二○年東京奧運，如何實質激勵選手？如何重賞增添金牌？都是綠營的先天優勢而韓營難及，再多想一想，應該還有很多餘裕。

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