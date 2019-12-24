自由開講》「擁核幫」的假訊息無法阻擋蔡政府能源轉型的決心

孟青城

近日來韓國瑜的國政團「能源專家」王明鉅又在網路上隨意帶風向，他說德國政府承認「非核家園的目標錯誤」，建議政府應該「跟上潮流」，但此事已遭德國政府打臉，德國政府發言人早就表示非核家園將按照原計畫執行，德國非核立場並無改變。

然而，現在韓國瑜的國政團和擁核派像是撿到槍一樣，刻意用假訊息在此事上大作文章，加上之前他們也說「非核家園成本會增加到二兆」，這都是在一般人不熟悉的領域上混淆視聽，但仔細檢視就會發現根本不堪一擊。

王明鉅說德國政府承認「非核家園的目標錯誤」，建議政府應該「跟上潮流」，但德國政府發言人早就表示非核家園將按照原計畫執行，德國非核立場並無改變。圖為核四廠。（資料照，台電提供）

德國追求非核的決心仍然堅強，蔡政府推了快四年的能源轉型，儘管一再遭到「擁核幫」和國民黨的抹黑，但政府的決心一樣也沒有動搖過。「擁核幫」說蔡政府的非核家園2025年一定會跳票，且將大幅提高目前的電價，「擁核幫」的陳立誠曾說綠電取代核電、燃氣取代燃煤，每人每年要多分攤3萬的發電成本；去年陳立誠也說過每人每年要多分攤約1萬8千的電價成本，怎麼只過了一年而已，數字又卻多了1萬多？陳立誠的算式怎麼會差這麼多，還是這個數字根本就是沒有根據的亂掰，所以才可以隨便改來改去！

依據臺電的估算，預估2025年平均每度電價約為3.0515元，累計10年將較2018年每度電價2.5217元，只有上漲不到0.5元，和一年多3萬元相距甚遠！先就燃氣取代燃煤而論，燃氣替代燃煤發電其實價差不大，近年因天然氣供給充裕，價格波動不大，如果估算不考慮燃料價格波動，2025年燃氣替代燃煤發電，每度約影響電價0.12元。

在再生能源部份對電價影響也有限，目前太陽光電與陸域風力價格已接近市電價格，離岸風電躉購費率也開始呈現下降趨勢，每度已經降到5.5元，年度降幅高達5.7%，目前英國和德國的躉購費率約為5.1至7元左右，顯示臺灣目的躉購費率完全符合先進國家標準，且政府預估只要花7年就可以開放競價，屆時每度電成本更會降至2.5元，相較國際要花18年時間，已是大大的進步。

此外，經濟部工業局在2019年表示，2025年臺灣離岸風電在製造業累計產值預估將達6363億元，而未來20年的運維產值預估累計達6208億元，政府其實是只花9千億，就換來1.2兆的產值，還可以有多餘的電賣到國外，發展出成熟的離岸風電產業鏈！20年成本要花兩兆，根本就是國政團要恐嚇人民的騙票說法而已。

陳立誠、王明鉅這些國民黨打手沒有告訴人民的是，擁核的成本才是天價，據臺電最新資料，核能發電成本約為1.86元，且核後端除役基金一直追加，依據「核能發電後端營運基金費用收取辦法」，核後端營運費用應每5年進行重估後報經濟部核定，上次重估是在2011年3月，經核定為3353億元，光是這3000多億就是高昂的成本，未來不知道還會增加多少。

只要有核能，就會繼續分擔無限上調的除役費用，核廢料也找不到最終處置場址，中期貯存場放置核廢料只能放40年，就要花上800億，如果用核廢料半衰期1萬年計算，一共要花20兆！僅管談1萬年離現在太遠，可這正代表核能維持的成本，其實比一般人想像高很多，且核廢料放置於蘭嶼，也是犧牲蘭嶼人的健康換來的。

過去馬政府太依賴核能，讓臺灣的能源轉型進度延誤，民進黨政府記取教訓，快馬加鞭、如風如火推動能源轉型，從總統、行政院長在到各部會首長，都再三承諾2025年要落實非核家園的目標，我們樂見政府的決心，也支持臺灣走向非核家園的永續方向，對於只為自己利益著想的核電幫，人民一定要看清楚他們散播這些謠言的背後目的，其實都是為了自己而已，根本不是為了臺灣人全體的利益，更遑論讓臺灣生態永續。

因此，支持非核家園就是支持臺灣產業轉型，支持臺灣和國際接軌，大家都應該睜大眼睛看清楚才是。

（智庫研究助理）

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