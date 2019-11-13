自由開講》從四面向解析台灣離岸風電為何需達2035年10GW目標

張立明

台灣首座商業規模的離岸風場「海洋風電」今天在苗栗龍鳳漁港舉行啟用典禮，總統蔡英文在致詞中，親自宣示2025年後離岸風電區塊開發目標要加倍，提出2025到2035年10GW的目標，並要經濟部盡快著手規劃。筆者認為目前台灣離岸風電已經立於不敗之地，領先亞洲諸國，不過這樣的目標和願景是需要的，更是對台灣的發展和地位至關重要。就從以下四個面向來解析。

蔡英文總統在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港，宣告台灣首座商業離岸風電場落成。（資料照）

能源面：綠電不怕多只怕不夠

首先是能源面，隨著國際大廠對綠電需求逐漸提高，台灣未來綠電不怕多，只怕不夠。

國際綠能倡議組織「RE100」，募集知名且具影響力企業，自願性提出100%使用綠電目標，如今加入RE100的企業超過170家，像是蘋果、Google、微軟這些知名科技公司也是其中一員。台灣是出口導向、貿易導向的國家，高科技相關產業供應鏈廠商就高達近百家。隨著國際大廠對綠電的重視，像是台積電、鴻海、可成、仁寶、和碩、廣達、緯創等十家蘋果供應鏈廠商，也在今年宣布承諾配合蘋果，生產過程100%使用綠電。

沒有綠電，就難以繼續成為這些國際大廠的合作夥伴；沒有綠電，恐怕就將被排除在綠色供應鏈的名單之外。所以除了2025年再生能源占比20%的目標之外，為了順應世界潮流，更長遠的規劃是需要的。

產業面：台灣成為「亞洲丹麥」關鍵時機

第二是產業面，長遠可見的目標量，是產業永續發展的關鍵。

離岸風電因為產業特性，會形成一個區域性的市場，從歐洲的例子來看，跑在最前面的國家，像是丹麥，便有成為產業聚落的優勢。亞太離岸風電市場正在成形和起步，台灣是發展先驅，不過日本、韓國都正在追趕。

台灣提出2025年前5.7GW的目標，隨著國產化政策的推動，台廠開始投資、建廠之際，市場發展不該中斷，更應該給予國內產業持續壯大的舞台。在第一座風場啟用之際，更後面的市場，不只開發商，國內的供應商也都在看。

當政府喊出2025到2035下一個十年的規劃，台灣的市場便足夠吸引國際系統商來台設廠，國內供應商擴大投資，讓國產化政策能夠延續，更是告訴大家台灣是玩真的。有了穩健可期的市場量，相信讓台灣成為「亞洲丹麥」、亞太風電產業中心的目標便指日可待。

經濟面：未來便宜的自產能源

第三是經濟面，在不久的將來，離岸風電會是便宜的電力來源，價格比火電更低。

從歐洲的例子也可以看出，受惠於前期發展裝置量與產業規模經濟，再加上科技進步，離岸風電的均化成本逐年下降。台灣預計在2025年完工的競價風場，價格是2.2到2.5元，已經比現在的平均電價2.6元還便宜。

相信之後的風場，有了前面的裝置量建立規模，價格只會越來越低。2026年以後，離岸風電就是低於平均電價的綠電，比核電、火電都便宜；而且不只便宜，再生能源不須仰賴燃料進口，取之於自然，是我們自產自足的能源。

環境面：潔淨能源給我們乾淨空氣

最後是環境面的效益，離岸風電是清潔能源，對環境的影響小，不像核電、火電會有外部成本，在冬季可以有效減緩空汙。

在東北季風強勁的台灣，秋冬的離岸風電容量因素高達60%，可以產生大量的潔淨能源。而秋冬正好也是台灣空氣汙染最嚴重的時候，有了離岸風電，可以減少燃煤電廠的使用，有效減緩空汙，還給我們乾淨的空氣。

離岸風電2025到2035年10GW的目標，是應該也是必然，從能源面、產業面、經濟面、環境面來看都有相當大的效益與意義，更是台灣奠定發展地位、成為離岸風電樞紐的關鍵。

（綠電工程師）

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