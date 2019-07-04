自由開講》綠電超核電，當然值得高興

◎王漢銘

日前台電董事長表態「能源轉型走對了，綠能發電超越核能」，引起擁核人士大舉撻伐，風傳媒主筆呂紹煒先生更撰文大肆批評，但說穿了就是不願正視能源轉型有助於供電穩定、降低核災風險、提高能源安全的事實。

核一廠已開始進入除役 供電根本充足

目前核一廠兩部機組已經陸續要進入除役階段，而在過去七日連續高溫情況下，用電燈號也都綠燈（備轉容量10%），這證明了沒有所謂以核養綠的必要性，核電如期除役，綠電和火力發電逐步補上，台灣根本沒有缺電問題！更何況，中午用電最多的時候，也是太陽光電發電最好的時候。

（圖：經濟部）

綠電多核電少 電網卻更穩定，停電時間更少

風傳媒刻意提到綠電造成電網不穩定，這也是完全錯誤的說法，我們簡單看兩個指標。第一，2015年時的指考發生跳電事故，造成考生擔憂，但2019年的指考卻一點問題都沒有。第二，我們可以看到2018年全國1,400萬戶平均停電時間每戶每年16.187分創歷史最低，但是全年用電量達2,191億度是歷史新高可見核電跟綠電根本跟電網穩定沒有絕對關係。

（作者製表）

沒有人說2025要100%綠電 不要誇大解釋

呂紹煒說：「沒有一個廠商的生產能全部依賴時有時無的綠電」，廢話，請問有哪一個廠商100%使用核電、燃氣發電、燃煤發電？說這種話就好像是小孩子吵架，難道有人愛吃雞腿，每餐就都吃雞腿嗎？2025年的綠電占比是20%，發電組合本來就很多元，不會單依賴一種電力，這種基本常識都沒有，還要隨便批評，實在是有損風傳媒的評論水準。

國際大廠如facebook、google、apple、amazon、Microsoft等等都開始要求供應用綠電，未來綠電不只是能源和環境問題，更是產業出口重要的關鍵，台灣作為國際供應鏈的一環，難道要跟國際潮流相抗衡？

多元綠電和燃氣互補 發電更為效率 不用一直花錢蓋電廠

呂紹煒先生講的綠電超過核電後又歸零，是完全忽略未來的綠能多元互補，以及搭配升載快速燃氣機組的整體發電組合。未來的綠能發展除了現有的水力，還會大幅發展太陽光電，使得最需要電的中午能夠不缺電，還不用一直蓋電廠；也會逐步建設離岸風電，讓外海的風變成電力，冬天效率好更可以減少火力發電、降低空汙，今年底就能看到第一個示範風場完工；以及發展地熱和生質能等再生能源。

我們可以看到下圖，就是太陽光電發展起來後的淨負載，可以發現用電從尖峰便成平峰，如此一來，就如同工研院院長劉文雄所說，我們就不用為了滿足一年200多小時的尖峰，拼命新增電廠，難道政府要為了三節假期高速公路塞車，而去拓寬馬路嗎？要知道台灣蓋電廠的環境已經相當飽和，不降低尖峰只知道拼命蓋電廠，是無法解決台灣的能源問題。

（作者提供）

結語：只會批評綠電 台灣不會進步

我們都知道各國不管有沒有使用核電，無不竭力投資綠能、發展綠能，只有台灣的藍營和媒體為了自己的利益會打壓綠能，完全違背國際情勢，但這樣作只是讓台灣更加退步，失去一個跟國際接軌的機會，更無法降低核災風險、提高能源安全。

（綠電工程師）

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