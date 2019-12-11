自由開講》核電網軍看到風機被吹壞，好比「夾手他人」的國民黨

高友志



一開始不囉嗦，先來重點整理：

1. 不要看到風機葉片壞掉的黑影就開槍。這次出事的風機是台電過去自己蓋的，不是現在的離岸風機葉片，同時現在蔡政府不是自己花錢蓋風機，而是風電業者自己花錢蓋的。

2. 未來台灣是跟風電業者買電，業者靠賣電賺錢。業者比政府還有你們核電幫更擔心風機壞掉。

3. 一台風機壞掉不代表整個風力發電不可行。就好比路邊有一台汽車壞掉，絕對不會導致你一輩子不能開車，好嘛！

講完重點，進入本文。今天有一則新聞，說台中高美濕地的風機葉片，因不敵瞬間強風遭吹斷。馬上，網路就有人帶風向說「風機會被風吹壞，蔡英文的能源政策實在太可笑了！」。這種看到黑影就開槍的言論，才是真可笑。把「一台風機壞掉」跟「蔡英文的能源政策」這兩件事情直接連接起來，根本是一種拒絕思考的聯想。就跟「我在新聞上看到有一台汽車自燃，所以汽車是個危險的東西，人類還是不要用好了」一樣可笑。

但核電幫網軍一定不在意，看到這種可以衝流量、炒知名度的的新聞怎麼可能會放過？要罵可以，但罵之前請先搞清楚，你看到的新聞跟你在罵的東西，到底是不是同一個。



爛風機又不維修，台電的鍋讓一流的離岸風電業者背？



我們要先搞清楚這次出事的風機，再來解釋未來的離岸風電政策。

首先，這次出事的是台電過去自己蓋的風機，台電這批風機出事已經不是一兩次了，我們也知道過去的台電對再生能源有多不友善，根本就認定再生能源是個「搗蛋鬼」，最好核火全開、空污燒好燒滿、核廢料擠好擠滿，這部分應該也不用多加贅述了。

但就光講台電的這個風機，除了在幾部國片裡面有點畫面之外，剩下的功用大概就在找麻煩，當個「風力發電會有問題」的負面教材，就這方面來講它表現得挺好的。拿台電的這批風機跟未來的離岸風機比，實在不公平，現在台灣招標的都是國際上的一流風電業者，有興趣的可以去查查看沃旭、EnBW、CIP、WPD這些公司。



隨便查，出狀況的每次都是台電這批風機：

2015/8/8 自由時報 驚！高美濕地六架風力發電機 攔腰斷了

2016/9/29 TVBS 風力發電也怕風！梅姬17級風 撕毀葉片

2018/11/15 中國時報 影》他帶孩子去彰濱看風力發電 驚見發電是0 網友罵翻



台電的風機的確有問題，這些有問題的風機是哪一年架設的？我就不好說了，十幾年前的風機，有興趣的可以自己去找。但未來風電會這樣嗎？蔡政府的能源政策是花兩兆去買會被風吹壞的風機？



目前政府的規劃，就不是自己花錢蓋風機，而是只買電，至於風機則由風電業者自己花錢蓋。風機壞掉、風機不轉，虧的是風電業者不是政府，這是很簡單又清楚的事實，核電幫不要再造謠生事！

政府的規劃是只買電，風機則由風電業者自己花錢蓋。風機壞掉、不轉，虧的是業者，不是政府。（資料照）



還記得去年在吵離岸風電5.5嗎？有人就說蔡英文花2兆買風機，到了冬天又不轉。事實是5.5元是台電跟離岸風電業者「買電的電價」。蔡政府並沒有花錢自己去蓋風機。現在的運作模式，是這些世界一流的風電業者要負責扶植國產化，自己找錢找投資人，自己把風機建起來，建起來之後把電賣給台電。所以如果風機真的建不起來，政府也沒有亂花錢，這些預先建置的風險跟成本，目前都是風電業者負擔的。

所以進一步說，未來風電業者會比你更擔心風機的發電效率、風機的維護跟保養，因為他們是靠這個賺錢的，風機壞掉、風機不轉，虧的是這些離岸風電業者。



說颱風會把離岸風電吹壞，你當業者跟標檢局吃素的？



台灣風場世界聞名，但這筆錢也不是那麼好賺的，台灣的颱風也是世界有名，你覺得這些國外業者要來，他們會傻傻的用一吹就壞的風機嗎，一支風機好幾億欸。台灣的政府也不是傻子，未來風力發電是台灣重要的能源來源之一（這跟過去台電的期待可能有點不一樣），如果風機全部斷光光，台灣的能源供應當然會出問題，所以標檢局已經清楚規範，未來的離岸風機一定要可以扛得住17級風，平均耐震也要達6級。這個標準去年10月就訂出來了，但這可能沒流量，酸民可能不是很在意。



看到黑影就開槍，酸民到底多期待能源轉型失敗？



沒有任何技術是完美的，也沒有任何東西不會壞掉，所以我們邁向非核家園，希望減少有高風險的東西，去推動對環境更友善、也更安全的能源。能源轉型的路當然不好走，因為它會損害到太多既得利益者的利益。例如它會害燃煤企業破產。但是它可以帶來新的工作機會、乾淨的能源，也可以滿足國際企業使用綠能的需求。

有問題就要解決。台電的風機一直出問題，的確該罵、的確很糟，但不要看到黑影就開槍，我們需要的是健康的能源轉型，而不是網路酸民的唱衰。

（工程人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法