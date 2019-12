自由開講》只有「綠能」符合歐盟Green Deal價值：不只減碳還要環境友善

王漢銘



歐盟未要求各國將核能納入能源結構

近日《聯合報》刊載〈歐盟將核能納入綠色轉型是蔡英文的噩耗〉一文,有關核電的內容係由一篇外電報導翻譯而來,但經實際查證,無論是歐盟高峰會的會議結論、或是外電原文等,均未提及「核能應納入國家能源結構」一說,顯見該文試圖以文字遊戲刻意誤導閱聽者,本文將進行事實查核、還原真相。

無論是歐盟高峰會的會議結論、或是外電原文等,均未提及「核能應納入國家能源結構」一說。圖為曾發生核洩漏事故的美國賓州三哩島核電廠。(美聯社)

核能只是歐盟達成碳中和的過渡選項

《聯合報》所謂「歐盟理事會(實際上是歐盟高峰會)在備忘錄(實際上是會議結論)載明,為了確保能源安全,核能應納入國家能源結構」一節,我們可以引用歐盟高峰會結論原文來檢視:

"The European Council acknowledges the need to ensure energy security and to respect the right of the Member States to decide on their energy mix and to choose the most appropriate technologies. Some Member States have indicated that they use nuclear energy as part of their national energy mix."

(歐盟高峰會結論,請參見第6項,此項也是全篇唯一提到核能的地方)