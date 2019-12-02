自由開講》找火力承包商談減煤，韓國瑜喊減煤你敢相信嗎？

王潔敏

選戰倒數40天，韓國瑜跟張善政猛拿中火做文章，把人民的健康問題當作政治工具，天真以為這樣可以救民調，結果12月2日公布最新民調顯示，韓國瑜支持度已經跌破兩成，創下歷史新低，政策可以討論可以批評，但韓國瑜最糟糕的是提不出比小英好的能源政策。

韓國瑜找火力發電承包商陳立誠商擬能源政策，你跟我說會減煤？

韓國瑜團隊提出能源政策主張減煤，但好笑的是幫韓國瑜擬定能源政策的人有燃煤火力承包商陳立誠，還有主張燃煤發電比例40以上國政顧問杜紫軍，找來與燃煤產業有深厚關係的陳立誠，韓國瑜的能源政策完全不值得選民期待。

韓國瑜團隊提出能源政策，主張減煤，但幫韓國瑜擬定能源政策的，卻有燃煤火力承包商陳立誠。（資料照）

韓國瑜的國政顧問杜紫軍在2015年他擔任經濟部長時，當時空污問題嚴重，他竟提出2025年燃煤發電佔比仍要高達40%~48%的能源政策目標，遠高於民進黨現在提出的27%，國民黨才是「用肺發電」的禍首，支持「用肺發電」根本就是韓國瑜！

減煤的關鍵在發展替代能源－綠能

其實減煤的關鍵在於增加替代能源的使用，如何增加綠能發電量是首先要解決的問題，沒想到韓國瑜一邊假喊減煤，一邊還打壓、阻止綠能發展，根本邏輯不通，其實國民黨也不是不發展綠能，而是沒有能力，在馬英九執政時期也喊出綠能要有10%發電占比，以「陽光屋頂百萬座、千架海陸風力機」為目標，成立經濟部綠能辦公室，馬政府官員對媒體說「政府希望能夠尋找環境永續的能源，而太陽能及風能就是最佳的選擇」，但卸任前綠能卻佔低於總發電量1％，這國民黨根本是執政無能。

小英減煤500萬噸

小英政府減煤降空污有成，台中火力電廠減煤500萬噸，台電空污排放減少近5成，高雄的興達燃煤電廠在今年的空污季也減了七成，目前小英政府的作法就是少用比較舊的燃煤機組，多用低污染的天然氣及超超臨界燃煤機組來發電，讓國家在供電無虞情況下，有效降低空污排放，3年多來，這個「汰舊換新、減煤增氣」的模式，已經大幅減少空污排放，選舉互相批評是正常的，但是過去政績是會被人民檢視的，惡意扭曲事實混淆視聽只會失去民心，國民黨副總統候選人張善政擔任行政院副院長，院長時，中火的用煤量是1800萬噸比現在小英執政1300萬噸整整多出500萬噸，韓國瑜，張善政還說要減煤，自己執政不力，人民怎麼可能放心！

談能源政策韓國瑜只會提令人害怕的核四

說到能源政策，韓國瑜還說要重啟核四，難道韓國瑜不知道核四在安全上，執行上，根本不可能重啟，連核四在地的新北市長侯友宜也反對，還嗆「核四是假議題」，世界各國都在檢討核能存廢，韓國瑜提不出核廢料後續處理的配套措施，反觀小英排除萬難推動各種替代能源，還創造龐大商機。

韓國瑜跟盧秀燕拿台中火力發電廠當作選舉話題，但兩個施政滿意度吊車尾的市長，沒有能力把市政做好讓市民滿意，只會把責任推給中央，難道他們覺得民眾會相信嗎？

（台大研究生）

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