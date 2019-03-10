自由開講》核電統戰三部曲（一）：中國藉由核電輸出，將影響國家安全

◎Tim Hsu

全世界只剩中國大幅發展核電

2017年全球共413座核反應爐、裝置容量363GW，以發電量來看，美、法、中、俄及韓國為最大核電使用國，該五個國家的核電發電量就佔全球的70%。而2018年興建中的50座核反應爐，有接近1/3都在中國，在其他國家的核電廠大多處於無法如期完工、延宕多年的狀態。

美國更是在2009年至2025年間，將有18座核電機組宣布提前關閉，國際原子能總署（IAEA）在2018年的最新預測，2050年的核電發電佔比最低只有5.6％，而且不斷下修2050年核能裝置容量預測，從2014年的1091GW一路調降到2018年僅有748GW。全世界在2017年核電只有1GW的淨成長，綠能卻有150GW。

國際核電公司腳步顢頇，紛紛破產或暫停核電興建計畫

法國阿海琺（AREVA）是全球核能發電中規模最大的核電集團，其股價已由2008年高峰下跌超過94％，瀕臨破產重組。東芝（Toshiba）集團於2017年3月29日，將其子公司西屋（Westinghouse）申請破產，而西屋過去為全世界核電建造規模最大業者之一，東芝並考慮未來停止所有核能電廠計畫。

法國阿海琺（AREVA）是全球核能發電中規模最大的核電集團，其股價已由2008年高峰下跌超過94％，瀕臨破產重組。（法新社）

而在2018年4月，美國最大的能源公司之一，第一能源，宣布將關閉俄亥俄州、賓州的三座核電廠，並宣布集團內負責核煤的子公司：第一能源解決方案公司（FirstEnergy Solutions）及子第一能源核能營運公司（ FirstEnergy Nuclear Operating Company）將聲請破產。

2018年底東芝（Toshiba）決定不在英國建發電廠，而在今年1月，日立（Hitachi）也宣布將暫停在英國威爾斯安格爾西島（Anglesey）Wylfa核電廠的地平線計畫（Horizon Project），並暫停英格蘭另一個發電廠的工程。

中國核電工業輸出，引起國安高度爭議

中國核電公司中廣核的董事長曾說：「出口一座（華龍）核電站相當於出口200架大型商業客機」，我們由此可以看到核電背後龐大的利益，因此，在一帶一路的戰略裡，核電是中國出口的重要選項，直白地說出要從「中國製造」變成「中國國創造」。而這種藉由政府補貼、政治干預的產業政策，就如同中國傾銷全球的半導體或是太陽能電池產業，先用不合理的低價打敗所有對手，再獨佔市場取得主動優勢。

中國核電公司中廣核的董事長曾說：「出口一座（華龍）核電站相當於出口200架大型商業客機」，我們由此可以看到核電背後龐大的利益，因此，在一帶一路的戰略裡，核電是中國出口的重要選項，直白地說出要從「中國製造」變成「中國國創造」。圖為中國自主研發的核反應堆模型「華龍一號」。（路透）

但事情當然沒那麼容易，電力不只是能源問題，更是國安問題，英國首相梅伊（Theresa May）以「國家安全疑慮」為由，拒絕了中國參與興建核電廠辛克利角（Hinkley Point）C計畫；澳洲政府也同樣以「國家安全」理由，阻止了中國國家電網公司和香港長江基建集團收購澳洲最大電力網路公司控股股權的計畫。

由於日本東芝公司即將出售西屋電氣股權，美國為直接阻止被中資買去，鼓勵美國或和美國友好的投資人入股，並考慮直接向西屋注入資金，知名財經媒體路透社更指出，美國政府讓西屋電氣進入破產保護狀態，顯示出其對安全保障方面的擔憂，因為西屋電氣一直是美軍核動力航空母艦與核潛艇的反應爐裝置的供應商，因為核電的存在一直是伴隨著核武的發展，全世界有核電技術的國家都是有著核武的需求才存在。

如果你不敢用華為的手機，為什麼敢用中國的核電設備？

從以上發展趨勢可以得知，核電已不再是經濟的發電方式，而中國透過核電輸出方式，滲透先進國家的意圖，更紛紛以「國家安全」為由被阻止。在國際核電公司紛紛退場的情況下，如果台灣要繼續使用核電，必然面對「中國進口」的現實命題，請大家思考，如果你不敢用華為的手機，為什麼你敢使用中國的核電設備？如果中國紫光集團收購半導體公司都有國安疑慮，為甚麼你敢讓中國蓋核電廠在你的國家？試想，如果你家的電力來源操控在鄰居手裡，你能安心嗎？屆時，根本不存在兩岸交戰的問題，因為木馬早已屠城。

如果你不敢用華為的手機，為什麼你敢使用中國的核電設備？（路透）

（外商產業分析師退休，專長為產業預測與國際趨勢分析）

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