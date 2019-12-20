瞭望之窗》美中第一階段貿易協議真的達成了嗎？

川普賺到的是北京象徵性的讓步，讓他足以對內宣稱勝利，而且保留明年繼續向習近平施壓的空間。習近平成功賺到時間，雖然在關稅的角力上，川普仍堅守底線。然而在本質上，美中兩方對於基本議題立場迥異，距離美中貿易戰休兵，仍然是遙遙無期。

托克維爾

打了一年半的美中貿易戰，歷經雙方相互祭出課徵關稅的報復手段，也走過兩度休兵的互探虛實與爾虞我詐，「號稱」於本月13日達成所謂的第一階段協議文本。美國川普總統很得意地先一步向美國民眾「宣稱勝利」，宣布美中已經達成歷史性貿易協議。即使面臨民主黨主導多數的眾議院正式通過對川普的彈劾案，川普昨天在密西根州舉行的連任競選造勢場合仍然高分貝向支持者宣揚他在美中貿易戰上達成的成就。

川普用淺顯易懂的政治語言說，美國成功迫使北京讓步，但美國在關稅施壓上並未退讓，因為原本價值2,500億美金的中國輸美商品，依然被課以25%關稅，美國唯一的讓步就是將另一筆價值1,200億美元的中國商品關稅，從原本15%降到7%，同時預訂要在12月15日針對1,600億美元中國商品課稅15%的計劃則無限期延後。甚且北京承諾要向美國購買更多農產品。川普進而將這段期間以來向中國輸美產品課徵的關稅，轉化為對美國農業州農民損失的補貼。

美國選民並不清楚貿易談判的具體內容，更遑論過程中的複雜角力，但川普想要傳達給選民的訊息就只是：我贏了談判、中國付給美國很多關稅而且並未被全部取消、美國農民藉此得以獲得補貼、北京還會買更多美國農產品、所以明年11月的總統大選請繼續投我。

川普昨天在密西根州舉行的連任競選造勢場合，高分貝向支持者宣揚他在美中貿易戰上達成的成就。（REUTERS）

但實際的發展是，這不過只是川普和中國國家主席習近平各自權衡內、外部處境後，各自給予對手「下台階」的決定，但此舉非但未能真正解決美中貿易的歧異，也預埋明年起，下一波美中衝突的導火線。

從談判過程加以解析，川普的退讓早已有跡可尋。最先他拉高談判姿態，強調他要的是全面性、非階段性的貿易協議，談判手段則是一系列的關稅戰與「黑臉」與「白臉」的輿論操作。但後來發現北京也是鐵板一塊，和中國談判絕非易事，川普和白宮開始改口將分階段性進行談判，以降低外界期待。

習近平也非省油之燈，他的戰略目標就是「以拖待變」，用口惠而不實的承諾來因應川普的施壓。習近平一方面觀察川普面對美國國內彈劾案所承受的壓力，來爭取更多談判時間與空間，另一方面則是利用北韓作為外部籌碼，讓川普不致對他怒目相對。當然，面對中國經濟陷入成長的停滯，以及香港與新疆等外部壓力，習近平也沒有向川普「豎白旗」投降的本錢。

習近平藉由此一賽局，同樣向中國人民傳達一項訊息：我挺得住川普的壓力，美國減少對中國商品關稅，也沒有再課徵新關稅，但中國也沒有做出任何有損自身利益的讓步。由此觀之，川、習兩人都認知到要真正達成協議的高難度，因此退而求其次，先求一個象徵性的共識，給彼此一個喘息的機會，再進一步延長戰場，視未來變化而定。

川普和中國國家主席習近平各自權衡內、外部處境後，各自給予對手「下台階」的決定，但此舉非但未能真正解決美中貿易的歧異，也預埋明年起，下一波美中衝突的導火線。（AFP）

畢竟從迄今美中雙方貿易談判團隊釋放出的訊息來檢視，這項所謂的第一階段協議仍充滿許多不確性。例如在華府最關切的「結構性改革」部分，美方「自我解讀」中方會在包括智慧財產權、技術移轉、農業、金融服務、貨幣匯率等幾項主要領域做出改革的承諾，但北京並未使用「結構性改革」的用語，僅模糊地強調將強化智財權保護、改善營商環境等。更遑論在監督機制上也是籠統帶過，雙方說法不一。

在川普最在乎的農產品採購部分，美方具體指出中方承諾每年多買160億美元的農產品，而且買兩年，但中方故技重施，未提及具體採購規模與時間。此外，在降低關稅議題上，北京的要求是美方取消所有對中國商品的關稅，但這是美方最重要的談判籌碼，豈能如北京所願？但華府也做出略降部分既有關稅和不增加新關稅的決定。

最後、也是最關鍵的議題是簽署第一階段協議的時間，以及何時展開第二階段的談判。受到選戰因素影響，川普急於儘速簽署第一階段協議的心態可以體會，美國貿易代表賴海澤已經公開點出明年1月初作為簽署時間點，但由於協議並未出現重大突破，川、習兩人親自與會的可能性極低。北京的心態就是「皇帝不急、急死太監」，想藉由文本的法律審核、翻譯校對等程序問題來拖過農曆春節。

在降低關稅議題上，北京的要求是美方取消所有對中國商品的關稅，但這是美方最重要的談判籌碼，豈能如北京所願？（AFP）

川普當然不希望第二階段的協議簽署拖到2020總統大選後，但北京好整以暇，已經公開表態第二階段貿易協議的磋商將取決於第一階段協議的落實情況。由此可見，習近平根本不想給予川普任何具體可以用來操作選情的加分理由。

川普利用美中貿易協議，累積其政治資本以爭取連任，他的如意算盤是在明年11月總統大選前，至少開始或完成第二階段的貿易協議。所以若是未來中國無法履行第一階段協議承諾，會直接影響到後續談判進度。習近平也希望能早日脫離關稅束縛，以降低對中國經濟的衝擊。但這次的談判，習近平在關稅議題上也未占到太多便宜。

持平而言，川普賺到的是北京象徵性的讓步，讓他足以對內宣稱勝利，而且保留明年繼續向習近平施壓的空間。習近平成功賺到時間，雖然在關稅的角力上，川普仍堅守底線。然而在本質上，美中兩方對於基本議題立場迥異，距離美中貿易戰休兵，仍然是遙遙無期。若再加上北韓的金正恩蠢蠢欲動，以及彈劾案對川普選情的衝擊仍有待觀察，明年的美中關係起伏和貿易談判的僵局仍然可以預期，潛在的變數也難以克服。

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