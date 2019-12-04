瞭望之窗》歐盟如何看待5G的國家安全挑戰

歐盟如何看待5G的國家安全挑戰的課題上，出現不同的因應作為，有的還夾帶對川普的個人好惡，忽略中國5G背後真正的威脅，也正好落進北京的陷阱。

托克維爾

5G時代的來臨，帶來的不僅是科技進步與生活更加便利，一項更為嚴肅的課題是潛藏在它背後，為各製造的國家安全挑戰。美國川普政府強勢要求其全球盟友抵制中國華為和中興等通訊巨擘，少數歐盟國家配合，但主要歐盟國家卻不領情。其中固然涉及歐盟主要領導人對美國總統川普個人作風的厭惡，但真正的原因是忽略中國挾5G科技技術，做為擴張全球影響力，為國際社會帶來的風險。

無論如何，現階段歐盟內部對於是否要抵制華為等科技公司提供的5G技術，正處於激烈論辯之中。焦點在於：若是不加以禁止和抵制，要如何進行有效的規範？

就連德國、法國和英國政府決策者都坦承，他們也是直到最近一、兩年，才開始正視中國5G技術的挑戰。但基於國家尊嚴與各國內部對中國經濟的依賴程度，對於美國呼籲共同抵制華為的行動上，卻出現不一致現象。以德國為例，梅克爾政府並不贊同美國要求抵制華為的作法，強調會著重在審查過程以及事後安全防護的維持。法國馬克宏政府雖然未對華為等中國公司採取明確抵制態度，但私下對於中國5G科技的防範早已著手佈建，也採行更嚴格的審查標準。

現階段歐盟內部對於是否要抵制華為等科技公司提供的5G技術，正處於激烈論辯之中。焦點在於：若是不加以禁止和抵制，要如何進行有效的規範？（REUTERS）

但像是對俄羅斯的政治影響力入侵抱持戒慎恐懼的波蘭，不但全力配合美國，更在今年逮捕華為5G科技的零件供應商，理由是該供應商提供華為5G技術作為竊取波蘭國安情資的管道。捷克政府資訊安全部份也針對華為和中興等具有中國人民解放軍背景的通訊科技公司以及其供應商發出警告令，同時強化國內資安環境與法律體制的規範。如此警覺性的提升也獲得該國領導人的重視與支持。荷蘭最近也破獲華為相關供應商竊取政府與商業機密的案件。英國、美國、以色列和德國也都深受其害。華為也被指控染指部分非洲國家，運用賄賂手段拉攏部分領導人，產生貪腐弊端。

美國國務卿龐培歐本月3日前往歐盟總部所在地布魯塞爾出席會議時，再次呼籲歐盟盟友不要相信、更不能低估華為等中國科技公司對歐盟國家可能產生的國安衝擊。龐培歐強調，5G技術涉及未來人類生活各層面，尤其是基礎建設。加上人工智慧、機器學習、人臉辨識、自動駕駛、機器人、智慧電網和大數據等創新科技的介入，很容易被威權國家用於滲透、監控以及資訊竊取，嚴重危及國家安全。

基於對科技發展的依賴與需要，如何有效規範科技公司的透明化運作攸關國際安全秩序的維持。信任度是評鑑這些先進科技公司的具體指標。由於華為與中興的爭議性過大，國安顧慮太強，美國持續呼籲並要求歐盟國家不要使用華為與中興等中國公司提供的5G技術。特別是中國運用「一帶一路」計畫在中東歐擴張基礎建設，許多歐洲國家早在3G與4G時代就使用中國的系統，造成對華為等公司的依賴，如今想要脫身已經很難。但如果因為如此就繼續使用華為和中興的5G系統，只會讓各國被中國更加滲透與影響。

華為與中興的爭議性過大，國安顧慮太強，美國持續呼籲並要求歐盟國家不要使用華為與中興等中國公司提供的5G技術。（REUTERS）

尤有甚者，華為獲得中國政府補貼，在市場上以低廉價格獲取商業合同，製造不公平貿易。而中國的國家情報法也規定中國共產黨可以要求中國5G科技公司提供資料作為政府使用。中國的網路作戰本即惡名昭彰，過去許多案例顯，中國駭客背後的指導者就是國安部，他們大量透過科技技術竊取美國和歐洲企業機密情資以及個人資料。未來如果華為5G系統在全球廣為佈建，更可以掌控各國重要基礎建設網絡，屆時若是展開攻擊，舉凡電網、衛星甚至軍事設施都可能受到傷害。

中國藉由5G科技擴張全球影響力不是新聞，它更將科技技術用於國內監控。諸如人工智慧和人臉辨識系統的建立，不僅作為嚴密監視新疆維吾爾族，也用於中國社會積分制度的工具。中國如此的作為，也被稱為「數位威權主義」。

最後，有鑒於中國善於使用分化與統戰伎倆，最近幾年積極在中、東歐舉辦年度「十七加一會議」，早就已經讓德、法等歐盟大國猶如芒刺在背，德國外長甚至曾經高分貝警告中國不要分化歐盟團結。但現實是，歐盟如何看待5G的國家安全挑戰此一課題上，卻出現不同的因應作為，有的還夾帶對川普的個人好惡，忽略中國5G背後真正的威脅，也正好落進北京的陷阱。歐盟的確應該更重視華為效應，也不應過於自信。畢竟等到國家安全面臨來自中國主導的科技挑戰時才意識到要有所抗衡時，可能為時已晚。

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