自由開講》洪慈庸對決楊瓊瓔，決勝點在這裡

孫怡沛

明年選舉人人都關注總統大選，但其實立委的地方選戰也正打得火熱。

台中第三選區現任立委洪慈庸，對戰國民黨籍的台中市副市長楊瓊瓔，這已經是這個組合的二次對決，結果會如何也相當令選民期待。究竟是四年內得過五次優秀立委的洪慈庸可以順利連任，還是20年資深國民黨立委楊瓊瓔可以捲土重來？

這組對戰之所以刺激，是因為年初洪慈庸的民調其實還落後楊瓊瓔20％。之所以會有如此大的落後，無非是國民黨派系長期在地方造謠洪慈庸沒做事、生小孩等流言蜚語。洪慈庸身為一介政治素人，又何以能夠抵擋在這些傳統地方組織的謠言，和國民黨擅長的line群組中的烏賊戰。

台中第三選區現任立委洪慈庸（左）與國民黨籍的台中市副市長楊瓊瓔（右前）。（資料照）

但洪慈庸還是非常有毅力，持續為地方爭取建設、在中央為民喉舌。爭取到台74線國道連通道加速完工、后里第一座醫院、在地豐沛的文教資源等等。同時，也努力改善國軍人權，處理超過300件軍中陳情案、修改軍士官退場條例、推動軍冤條例等等，以實際的政績破除謠言、呈現政績。

因此，在最近的民調之中，洪慈庸也才終於衝刺追趕，與對手打平甚至小幅度超前。逼得對手楊瓊瓔只好在本月17號宣布請辭台中市副市長職務投入選戰，但其實已經為時已晚。因為楊瓊瓔先前不辭職、不請假，利用副市長職務明示、暗示公部門配合競選的囂張行徑，早令基層公務員怨聲載道。帶職參選、騎驢找馬的態度，也令選民反感萬分。而辭職也僅是不得已的選項，無法改變民眾心目中對她的壞印象。

正是如此，洪慈庸憑藉自身實力在民調上成功追趕，在氣勢上已高下立判。所以，今年台中第三選區的決戰關鍵，就是選民是否願意出門支持自己信賴的候選人。

畢竟中國因素不斷入侵台灣，我們需要選擇能夠守護台灣的候選人，一起為台灣努力。請各位讀者、各位選民，明年記得一定要把票投出來。

（台中市民）

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