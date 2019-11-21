自由開講》選舉大咖牌怎麼打？談楊瓊瓔的嫉妒與忌憚

鄭誌祥

台中市副市長楊瓊瓔「夭鬼假細意」許久，近來終於宣布要帶職參選台中市第三選區立法委員，並公布第一支競選宣傳片，內容還提到對手洪慈庸有許多大咖替洪站台，自己卻沒有大咖作陪，似乎想淡化自身帶職參選擁有市政資源優勢的色彩。

只是事實上，從楊瓊瓔一路的選戰佈局來看，不是沒有大咖願意替楊瓊瓔站台，反而是楊瓊瓔找不到適合的大咖來替她背書。

中市副市長楊瓊瓔宣布帶職參選中市三選區立委，公布宣傳片提到對手洪慈庸有許多大咖站台，似乎想淡化自身帶職參選擁有市政資源的優勢。（資料照）

想想，國民黨內現在的要角哪一個還可以「登大雅之堂」？

例如：韓國瑜，選前口口聲聲說不會做到一半就逃去選總統，現在卻請假三個月在拼自己的選舉，民眾觀感極度不佳。還有，國民黨主席吳敦義，提出一份連國民黨員都看不下去的不分區立委名單，不僅沒有多元考量專業和年輕世代，並且在剔除邱毅後，仍然堅持將到中國聽訓的吳斯懷、支持香港黑警的葉毓蘭排入安全名單中。這樣的國民黨主席，楊瓊瓔願意邀請來站台嗎？

所以楊瓊瓔眼中，邀請大咖站台必然是政治造勢上精密的選票計算，嫉妒洪慈庸可以擁有這樣的優勢，憤恨自己黨內毫無人才。可是別忘了，洪慈庸褪下時代力量戰袍之後，以無黨籍之姿一人扛起選舉的重責大任，綠營大咖又何以願意替洪慈庸掛保證？

常言道：「如人飲水，冷暖自知」。洪慈庸過去就曾在綠營最低潮的時候，力挺蔡英文總統。當洪慈庸不顧政治計算，只在意如何為台灣好時，楊瓊瓔還在一邊坐領副市長薪水，一邊盤算該如何帶職參選。這樣投機的楊瓊瓔，又怎麼能看透在沒有其他政治資源的狀況下，為何綠營、藝文界的大咖都願意出來力挺洪慈庸。

最後，希望本次的總統、立委參選人，都能謹記台灣在心頭，少一點政治算計、口水，努力開創更好的未來。

（教師）

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