自由開講》女性參政是原罪？談這些年遭受攻擊的洪慈庸

廖魚仔

身為一名后里的地方新手媽媽，現在仍然在上班與帶小孩中忙得焦頭爛額。每每哄完孩子上床睡覺，在客廳看著新聞滑著手機時，總會看到我們在地立委洪慈庸遭受許多不具名的網友攻擊。讓我總會思考，我們的社會是否對待所有「家庭工作兩頭燒」的女性不友善，而需要更多反思呢？

立委洪慈庸。（資料照）

過去，在網路上總會有人對洪慈庸惡言惡語，說她是「靠弟立委」。我無法想像，洪慈庸每天遭受這些惡毒言語有多難過，我同樣無法想像洪仲丘事件如果發生在我的家人身上，我能不能承受得住。但洪慈庸卻是一路走來，力抗這些惡言惡語，同時也沒有放棄力挺軍中人權。她四年來協助軍中陳情300多案，甚至連非選區的軍中案件也竭力協調，持續地推動軍冤條例，到真的立院通過軍士官退場機制的修法，哪一件事是一位「只靠弟弟，不做事的立委」能辦到的？但這些她都一一完成，不然何以能夠在四年內拿到五屆立院優秀立委？這同樣是惡質網友無法否定的事實。

還有惡毒的人說她四年沒做事，但只要打開手機隨手一查，就是一大列洪慈庸的政績與對我們地方未來的擘劃。記得上個月，洪慈庸爭取到了后里第一家醫院，那是過去我們在地二、三十年不敢想像的事情，但她做到了。更不用提洪慈庸對教育和托育的關懷，修繕老舊校舍、新建學童的活動中心，更督促政府新設許多非營利幼稚園，這些都是有憑有據的事情，只是惡毒的人不願意相信。

因為他們心中，似乎只有男性結婚生子才可以事業家庭兩頭兼顧，一旦女性結婚生子，就注定只是男性的附庸，沒有自我、沒有能力、沒有未來——但洪慈庸證明他們都錯了。

近來，洪慈庸開始力抗那些流言蜚語，漸漸大家都知道洪慈庸是個認真做事的立委。於是有些酸民，就開始雞蛋裡挑骨頭，專挑洪慈庸每日臉書發文的毛病，嫌棄洪慈庸對盧秀燕的無能太苛刻，呼籲洪慈庸「不要太攻擊」對手楊瓊瓔帶職參選濫用行政資源——但，洪慈庸所說的、所做的，哪一件事情有錯嗎？

看到洪慈庸的努力，身為一個母親，我敬佩洪慈庸的堅強；看到洪慈庸遭受的委屈，身為選民，我也暗暗慚愧我過去的默不作聲。因此，現在我站出來，希望能夠為洪慈庸身兼母職、不停遭人謾罵、面對惡質台中惡質選舉文化，說一句：我是后里選民，2020，我支持洪慈庸。

（教師）

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