歷史上的今天》國家不能讓人安心當兵？洪仲丘在禁閉室中倒下！

洪案讓社會大眾看見國防部的黑布，也更重視軍中人權，同時，也帶來保障人權及維持軍紀間取得平衡的新課題。

◎廷奕＼法律白話文運動

6年前的今天，7名管理禁閉室的陸軍士官到下士洪仲丘的靈堂前下跪道歉。

2013年所爆發的陸軍第六軍團542旅義務役下士洪仲丘枉死案。（資料照）



■ 當兵卻遭逢不幸



2013年，洪仲丘收假回營時，違反資安規定攜帶「有照相功能的手機」以及「MP3」而被查獲，徐姓連長及劉姓副連長雖然知道依規定只能「申誡」，卻指示范姓士官召開會議，決議對洪仲丘施以類似禁閉的「悔過」處分。



由於執行「悔過」處分依規定需要有「體檢報告」，而「體檢報告」的取得通常需要一週的時間，為了避免趕不及在洪仲丘退伍前進行懲處，徐姓連長請何姓副旅長協助洽詢「禁閉室床位」，又指示陳姓士官儘速取得「體檢報告」，最後，洪仲丘的「體檢報告」在體檢完的當天就被送到軍方手上，隔天就被送進「禁閉室」。



洪仲丘在被送禁閉之前，曾傳簡訊給戴姓上校求援，說明自己的身心狀況不佳，也質疑處分的合法性，這封簡訊卻誤傳給沈姓旅長，然而沈姓旅長看完簡訊以後，仍然在欠缺合法程序的情況下批准懲處。



7月3日當天，室外溫度過高，已經達到需要調整操課內容和場地的程度，而洪仲丘的體重過重，又屬於操課的「高危險群人員」，然而戒護士並沒有停止高強度的操課，也沒有變換場地，洪仲丘在晚飯前倒地抽搐，送醫急救後，由於多重器官衰竭不治身亡。



■ 軍法如何變革？



洪仲丘的家屬接到噩耗後出面控訴，引發輿論抨擊軍方，而大眾對於軍檢體系也表達出不信任，「公民1985行動聯盟」兩度發動遊行要求政府改善軍中人權，並還給洪家公道與真相，超過10萬人聚集在凱道周圍，媒體稱為「白衫軍運動」。

「白衫軍運動」將近10萬人的參與。（資料照）



同年8月，立法院修正《軍事審判法》，如果現役軍人在「非戰爭狀態時」觸犯《陸海空軍刑法》中的罪名，有別於以往在軍法體系中，由軍事檢察官偵查、軍事法院審理的模式，改由一般司法體系的檢察官、法官分別進行偵查及審理的工作。



2015年，立法院又修正《陸海空軍懲罰法》，原本現役軍人被施以「撤職」處分時才能提起訴願及行政訴訟，修法後，增列了「降階」、「降級」、「罰薪」及「悔過」，另外，針對「悔過」處分，如果「被懲罰人」或「他人」認為被懲罰人的人身自由受到拘束時，可以向法院或執行懲處的機關提出「異議」。



■ 我們的國軍能不能更好？



2015年，洪仲丘的姊姊洪慈庸宣布以「時代力量」政黨身分參選，並在隔年當選台中市第三選區的立法委員，推動增修《陸海空軍軍官士官服役條例》中軍人的退場機制，使適應不良的軍人有正常管道申請退伍，避免因為等不了「簽下去」的退伍時間，用傷害自己或違法亂紀的行為試圖離開軍隊。

2015年，洪仲丘的姊姊洪慈庸宣布以「時代力量」政黨身分參選，並在隔年當選台中市第三選區的立法委員。（資料照）

「洪仲丘事件」讓「禁閉」走入歷史，也讓國軍大幅修改了「悔過」處分的地點和內容，不過，「國政基金會」的助理研究員認為，修改以後「悔過」制度的懲戒效果大打折扣，軍隊抗命犯上的事件增加，軍紀難以維持，也有學者認為，軍人的懲罰有急迫性，救濟方式應該要特別設計。



洪案讓社會大眾看見國防部的黑布，也更重視軍中人權，同時，也帶來保障人權及維持軍紀間取得平衡的新課題。

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