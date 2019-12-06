自由開講》楊瓊瓔帶職參選民眾怎麼看？是道德還是誠信問題？

◎洪雲

最近政壇流行帶職參選，但這樣「吃碗內看碗外」，不免觀感不佳，也會讓民眾覺得該政治人物誠信不足。近期最典型的人物就是國民黨總統參選人韓國瑜，上任沒有一年就光速逃離高雄市，招致許多批評。另外，同樣是國民黨籍，台中市副市長楊瓊瓔是有過之而無不及。同樣比較副市長此職務，過去時任新北副市長侯友宜、台南市副市長顏純左，都是決定投入選戰後當機立斷辭去職務，以表達壯士斷腕之決心，楊瓊瓔可是台灣史上第一位帶職參選的副市長候選人。

楊瓊瓔可是台灣史上第一位帶職參選的副市長候選人。（資料照）

帶職參選總會招致濫用行政資源的問題，因為手握權力者同時是競選者，當然會將權力用於自身的選舉活動。護航楊瓊瓔者總會說：對手誰誰誰也是會找人來站台，帶來一堆政策好康，這也是一種行政資源的政策買票。可是，候選人爭取好政策、好建設，不是理所當然嗎？洪慈庸爭取到過去潭雅神后從未有過的在地醫院、神岡國中完全中學化、地方托幼、育兒資源等，反而證明洪慈庸真的「有做事」。如果爭取政策就算是濫用行政資源，那為何楊瓊瓔為何不學學這種「濫用」呢？

說到楊瓊瓔帶職參選，最為人詬病的就是帶職代表，可以透過市政權力在地方走跳時獲得特權，要地方能夠乖乖配合。諸如：市政剪綵，上傳照片時就截掉對手、利用副市長職務辦市政說明會卻上台講選舉、用公家資源參加地方活動卻現場喊「凍蒜」等等。這些選舉時的優勢，的確是令人難以捨棄。也或許，楊瓊瓔副市長是希望能像高雄市新聞局長王淺秋一樣，一面選舉一面領公家薪水，拖延到12月後再辭職來領納稅人付的年終獎金（楊瓊瓔可以多領20~30萬）。佔這些小便宜不是什麼大奸大惡的事，甚至也沒有違法，但就是吃相難看，從歷史來看民眾往往都不願意信任這樣的人成為民意代表。

王淺秋拖到12月辭官，綠營：爽領30萬年終獎金落跑。（資料照）

政治是一條辛苦的路，的確不是所有人都適合這份職業。如果有投機取巧之徒，僅想在位置上東撈西撈一點，甚至連不留退路勇敢讓民眾檢視的心都沒有，那我也建議各位選民，明年選舉時也要有不投他們的善心，讓他們無法錄取這一份完全不適合他們的工作。

（文字工作者）

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