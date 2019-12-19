自由開講》以辯論比賽之名，行政治洗腦之實的國民黨議員

馬奇頓

由國民黨挺韓市議員王鴻薇主辦，中崙高中協辦的「第三屆台北市政願景盃辯論比賽」，將在12/28、12/29舉行，比賽免報名費，王鴻薇表示，辦比賽的目的，是為了促進公共議題討論、增進學生的思辯能力。

然而這場比賽的本質根本不是在增進思辯能力，而是赤裸裸的政治洗腦。

從辯題來看，「芒果乾對台灣選舉文化利大於弊 / 弊大於利」，從辯題就直接否定了台灣人民的對於中共的恐懼感，在這個中國隨時都在滲透我國、準備消滅我國主權的時刻，對於這種危機意識大開嘲諷，根本就是利用免費比賽的機會，灌輸學生國民黨的意識型態。當辯題本身就決定了認真看待亡國感是一件笑話時，這究竟是公共思辯，還是另一種洗腦教育？

更不要說強迫參加的領隊會議，不僅開在國民黨黨團辦公室，還邀請支持統一、引爆太陽花學運的馬英九前總統擔任座談人，強迫學生與馬英九互動，這種靠低額費用來宣揚統一思想的交流活動，根本就和中共統戰旅遊團的手法如出一轍。

台北市議員王鴻薇。（資料照）

整個比賽流程充斥著國民黨的意識型態，這也難怪在每間學校都需要繳交的參賽隊伍介紹影片，幾乎全都大開「芒果乾玩笑」，像是在國旗上放上一包芒果乾，並唱著「人人要有亡國感」，還有另一支影片，也用「選戰的武器」等字眼，來描述亡國感。

對於這個現象，筆者感到非常痛心與憤怒。台灣人民看到香港反送中事件裡中共的冷血與瘋狂、看到美國認證的中共代言人韓國瑜崛起、看到習近平喊一國一制、看到中共假新聞肆虐、看到中共軍機繞台，產生亡國意識，想要抵抗鄰近的極權國家消滅我國，難道不是一種崇高的政治意識？難道不是一種對於主權、對於民主等崇高價值的正面肯定？

這種人民的意志，到了國民黨的口中，卻成為一個可以被隨口嘲諷的笑話，不僅屢屢影射亡國感是過於神經質、小題大作，還持續替中共粉飾太平，淡化中國對台的實質威脅，和多次資訊入侵行動，甚至主動配合中國假新聞害死我國外交官，到現在居然還企圖灌輸高中生一樣的意識型態，筆者實在是感到噁心至極。

或許有一些「自以為中立理性」的人會表示：辯論比賽會有正反立場，所以不會被強行灌輸一種意識型態。

但是辯論比賽本身的進行方式，卻必然會導致題目宰制觀點的狀況出現。其原因在於辯論比賽預設一種價值相對論的立場，所有價值沒有絕對對錯，沒有誰高誰低，一來是為了比賽公平，二來是一種辯論競技的知識信仰，相信所有立場都有其價值、意義。

但這種辯論模式，正如漢娜·鄂蘭在《政治的承諾》所理解的，會將真理矮化成「眾多意見中的其中之一」，失去其高尚性。換句話說，辯論活動的本質，根本就是對於真正的上位價值的一種踐踏。

像是這個辯題，就必然把亡國感，引導到一種「民進黨的政治炒作」、「選戰的武器」，因為一旦承認亡國感是一種因為對中國感到恐懼，因而自行產生的政治意識，就會無法辯論。

更不用說前陣子，假新聞最大發源地，中國，也透過兩岸盃辯論比賽，吸收八間台灣的大專院校生飛往中國辯論「自媒體是否更接近真實」，這種作賊喊捉賊，把媒體亂象歸因到自媒體，就是資訊戰中典型的認知領域攻擊，透過設定辯論題目，來進行統戰策略。

國民黨與中國一起透過學生活動，抹煞台灣學生對中共侵略的防範意識，根本就是最典型的中共代理人，不管是辯論圈、台灣人民、甚至支持中華民國的選民，都應該一同抵制這種無恥的政治統戰，一起抵制韓粉市議員的政治操作，台灣才能有一個真正健康的政治環境。

學生不是不該討論政治，政治也不是不應該在校園中出現，只是值得深思的是，這種利用去脈絡化的方式，將一個嚴肅的政治議題，以娛樂化的方式誤導，是一個資深議員討論公共議題應有的方式嗎？這是希望台灣民主前進的方向嗎？王議員，展現做為議員應該要有的格調，放過高中生吧！

（政治工作者）

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