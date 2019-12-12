胡，怎麼說》哪飛來那麼多的「芒果乾」？

選戰進入最後一月決戰期，亡柯感、亡昌感、亡黨感、亡國感...，各色「芒果乾」滿天飛！哪飛來那麼多的芒果乾及衍生物？

不分區立委政黨票之爭，這次選舉是有史以來最激烈，19個政黨加入戰局，其中7、8個政黨廝殺激烈，那些「芒果乾」大都是政黨或其鐵粉製造的，用來搶政黨票的選戰工具！

5%以上生、5%以下死！這是中小型政黨的生死線，只要得票率過5%，如無特殊意外，就可分到2席不分區立委。當然，得票率愈高愈好，分到的席次就會愈多，在國會力量就愈強。

最近「亡柯感」與「亡昌感」強碰，這是台灣民眾黨與時代力量強碰，分別祭出兩黨最具指標性人物─柯文哲、黃國昌的政治生命存亡來催票。

台灣民眾黨與時代力量強碰，分別祭出兩黨最具指標性人物─柯文哲、黃國昌的政治生命存亡來催票。（本報合成照）

「亡柯感」的祭出，顯示台灣民眾黨的選情未若當初成立時樂觀，當時台民黨自認得票率至少十幾%到20%。

民眾黨魁柯文哲沒有參選立委，但他把2020年大選當做為2024年大選暖身的「前哨戰」，「分身」蔡壁如一直為他「保溫」，昨天他自己急急跳出來表示將投入2024年總統大選。祭出「亡柯感」，又提前3年宣布參選總統，就是希望打動柯粉的危機感及同情心，票投民眾黨、保溫柯文哲的2024。

「亡昌感」則是為時代力量搶票。黃國昌最近接連揭弊，名聲雀起，不過時力將他排在第不分區第4位，得票率要過10%才能連任立委。時力意圖藉「亡昌感」衝高得票率突破10%，台民黨也意圖藉「亡柯感」破10%，兩黨被認為票源重疊不少，兩黨黨魁柯文哲、徐永明已相互叫陣，在未來29天選戰，兩黨還有得殺！

亡柯感、亡昌感對嗆，民眾黨大戰時力，拚個你死我活，其實內中還有一個雙方共利的盤算，就是繃緊選情、壓縮其他具競爭力的小黨，如基進黨、綠黨、親民黨等的挑戰。

不過，只聞「國家興亡、匹夫有責」，但亡柯感、亡昌感卻怎的變成「匹夫興亡、選民有責」？

至於柯文哲現在就宣布要選2024總統，賴清德用一句台語俗諺「孔子公無收隔暝帖」回應，打得剛剛好，不多不少。

「亡黨感」最早原是國民黨敗逃來台時代的產物，「亡國感」亦是，並被國民黨操作成以中共威脅、中華民國可能滅亡，做為獨裁政權合理化威權統治台灣的工具。

近年來，「亡國感」有兩種，清濁分明，清流的亡國感，其一是，反對馬英九推動的從經濟統合到被政治併吞的親中政策，激發出太陽花學運推翻服貿協議、扼止馬的親中狂奔，其二是去年1124選後，親中統派勢力猖狂，有一舉奪下總統、立院之勢，台灣面臨滅亡危機，台派的亡國感很深，直到今年下半年，局面漸漸扭轉，台派的亡國感才小下來。

濁流的亡國感，則是國民黨為了挽救直墜的選情，同時操作操作亡黨感、亡國感兩種「芒果乾」衍生物。不過，國民黨親中舔共，接受九二共識、一個中國，這才是中華民國被滅亡的最大危機，操作亡國感，根本自相矛盾、自己打臉，對中華民國存亡威脅最大的，不就是高喊「捍衛中華民國」的那些人嗎？

至於芒果乾衍生的亡黨感，也是你們自製、自銷、自受的，吳敦義、曾永權、韓國瑜、吳斯懷、葉毓蘭、陳宜民、陳玉珍、黃昭順等等，何不照照鏡子？不就是你們共同把國民黨推入重症區的嗎？

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