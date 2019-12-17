自由開講》國家情報工作法通過，吳斯懷們當心了！

蔡沐霖

根據立法院日前三讀通過《國家情報工作法》修正案，凡從事間諜行動、交付國安資訊給外國勢力、境外機構、境外敵者，刑期加重最高至無期徒刑，追訴期也改為終身追訴！過去許多共諜自認遊走國安法之邊緣，今後已經沒有這樣的好日子過了！我們尤其要提醒那些喜歡遊走兩岸灰色地帶的吳斯懷們，最好當心了，出賣台灣利益保證讓你終身吃牢飯！

根據最新的《國家情報工作法》規定，若是從事間諜行為而洩漏或交付機密給外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員者，將從原先處7年以上有期徒刑，本次修法加重為無期徒刑或10年以上有期徒刑。而我也要提醒我選區的林德福委員，尤其應該特別當心了，跑到中國參加活動，到底見了誰？目的是甚麼？做了甚麼事？最好交代清楚。

立法院院會13日三讀通過「國家情報工作法」修正案，修法提高刑度，從事間諜行為最重可處無期徒刑並終身追訴。（中央社）

像是在2016年8月，林德福作為國民黨籍的立法委員，以兩岸宗教活動的名義，跟「中國共產黨的人民解放軍」黃姓將軍同場交流，他們究竟聊了什麼？有沒有提供、承諾什麼？這些牽涉犯罪嫌疑的細節，在最新修正的法案當中，已經不受刑法第八十條規定，都將採終身追訴，就等這些「吳斯懷們」露出馬腳！

立法院目前預計還有一個《反滲透法》我相信很快就能三讀通過，這條法規中明訂當境外敵對勢力透過指示、委託或贊助在地協力者「故意」執行該勢力的意志所向，便可稱作「滲透行為」，加以處罰，像是：違法捐贈政治獻金或公民投票經費、違法從事競選活動、違法進行遊說、擾亂社會秩序或妨礙集會遊行，以及妨害選舉或公民投票的相關行為，都會遭受處罰。

奉勸國民黨內愛到中國交流，發言老是和北京眉來眼去的，更別說跑去中國節目教解放軍怎麼打美國的這些投機份子，最好當心了！過去政府因為沒有清楚明確的配套措施，導致這些人有恃無恐，更惡劣的是拿民主大旗反民主，我們身為法治國家，修訂相關法規，搭配國安五法，未來一定讓這些投機者繩之以法！

我呼籲那些躲在台灣自由民主大旗下，實際上配合中共搞滲透的吳斯懷們，最好當心，你們的好日子結束了。林德福委員最好出來講清楚，自己到中國去和解放軍同場出現代表甚麼意義？我們選區的選民都是熱愛中華民國、保衛台灣的善良鄉親，若你當國會議員都二十年了，還不清楚自己的責任與分際，最好離開立法院，讓年輕抗體蔡沐霖來守護我們的國門，讓我到立法院好好制衡這些吳斯懷們！

而愛跑中國、傷害台灣主權的吳斯懷們也最好當心，你們的苦日子要來了，再繼續配合北京滲透傷害台灣選舉，一定讓你們吃終身的牢飯！

（立委參選人，前國安幕僚）

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