自由開講》中國堅推吳斯懷的意圖

王立

經歷了黨內外的炮轟，國民黨還是堅持把吳斯懷列為不分區第四，前陸軍司令陳鎮湘還公開呼籲，說「切割吳斯懷就是切割軍公教警消團體」。坦白說，沒見過這麼不要臉的綁架手法，一個叛國退將可以代表這麼多團體喔？

這不禁讓我們去想，究竟吳斯懷何德何能，會被中國如此器重，讓馬、吳、朱、郝、連等黨內各派系，全部都得吞下去，幾乎沒有反對的聲音。

首先，目前檯面上軍方喊得出名號的人物，期別要夠高，但年紀也不能太大，國民黨好像也就只有吳斯懷一人。之前國民黨年輕世代喊出換羅紹和，但期別跟年紀不符學長學弟制，加上紅化的黃復興堅挺，吳斯懷依然穩坐位子不走。

而且，幾乎可以確定，國民黨除非選票雪崩，不然明年我們就得看到「吳斯懷立委」了。

退伍中將吳斯懷（前）赴中國聆聽習近平談話。（資料照）

重點是，中國堅持要透過黃復興力挺，還透過鬥爭手法把吳斯懷綁到年改上，意圖激起軍公教反年改的同仇敵愾，究竟為了什麼？

我們要回過頭來看台美這些年合作了什麼。

F16V軍購、強化F16對地打擊能力；M1A2主戰戰車；MK41軍艦垂直發射系統；其他電戰系統。這些除了是台灣要求多年的品項外，也代表美國正視台灣面對中國入侵，可能遇到的幾種登陸劇本。

這表示，吳斯懷嘴巴上說是要保衛年金，實際上要做的是收集美台軍事合作細節的工作。即使當年吳在軍方時有所接觸，但過了這麼多年，美軍對台的支援細項是看不出來的。武器可以從規格猜出其用途，判斷國軍的軍事部署，戰術目的是什麼，但無法看出整體戰略目標在哪。

舉一個例子，F16的對地打擊能力，除了攻擊登陸部隊外，還可以主動打擊中國沿海軍事目標。所以到底F16的戰時用途是主動還是被動，對入侵方的中國來說，差異非常大，將影響到入侵計畫，甚至是致命關鍵。

這還只是戰時規劃，中國若要入侵台灣，目前唯二可能，就是猝不及防的小規模突襲（難度極高），以及需要準備許久的大規模渡海攻勢。若採後者，台灣軍方可從未否定過主動出擊的可能；但美國是否有備案，在中國聚集部隊達某種程度時，就容許台灣先制攻擊？

畢竟，誰規定台灣只能承受第一擊，才能接著反擊的？以色列從未這樣說，台灣也沒講過，都是外圍的學者跟民眾，自己猜測台灣不能蒙受發動戰爭第一擊的壓力。但若中國開始集結軍隊到某種程度後，我們難道就得要乖乖看著人家開始丟飛彈才反擊？全世界會瞎到只有台灣被炸了，才會承認中國要侵略台灣？

抱持這種論點者，請好好想想，你是否要等到持槍搶匪開始破門，才能反擊他？

吳斯懷進入立院最大的危險就在此。他可以利用立法委員的職權公開施壓，要求取得機密資料，反正本來就是公開的間諜了，拿到後，記起來回報中國，很難嗎？

戰略上，台灣軍方一直都在模糊以對，目的是要中國解放軍摸不清頭緒，行動自由受到限制，同時還要疑神疑鬼其他國家介入。

但讓吳斯懷進入立院，甚至出現韓國瑜總統加上吳敦義院長，台美軍事合作細節勢必全盤被中國得悉。到那時候，真的是要殺要剮，任人宰割。即使最佳情況下，讓美國來救，戰後殘破待重建的台灣，需要付出多少代價給美國弄個新馬歇爾計畫？

所以最佳方案就是把叛將下架。雖然很難，也得試。

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法