胡，怎麼說》醜惡、骯髒、鴨霸的那隻中國鹹豬手，滾開！

波特王與蔡英文總統合拍「撩妹片」事件顯示，中國醜惡、骯髒、鴨霸的鹹豬手瘋狂亂伸，醜卻不知醜、惡上又加惡，令人千百倍地厭惡！

波特王與蔡英文總統合拍撩妹片，因出現「台灣總統」，竟遭中國合作方施壓要求刪除下架，波特王拒絕，表明真的跪不下去，寧願與中國方解約，波特王的微博百萬粉絲也遭登出。

中國所謂長臂管轄，把它的魔黑鹹豬手伸向世界各地，不管企業或個人，只要在中國有經營事業或交易往來，它就伸出黑手極盡騷擾、干預、壓制、強迫、霸凌之能事。

波特王與蔡英文總統合拍撩妹片，竟遭中國合作方施壓要求刪除下架，波特王拒絕，表明真的跪不下去，寧願與中國方解約。（圖取自波特王臉書）

波特王與蔡英文總統拍的片子，並沒有在中國播放，除非翻牆根本看不到。中國竟然也伸出骯髒下流的鹹豬手干預。

前兩天，英超足球兵工廠隊的球星厄齊爾，在社群網站以個人名義發文力挺飽受中共壓迫凌虐的新疆穆斯林的人權及宗教信仰自由，中國網軍除了大肆攻擊謾罵他之外，中國官媒央視無預告的就停播兵工廠隊的轉播賽事，中國官媒環時還呼應網民要求開除他，聲稱厄齊爾的「小丑式表演，將嚴重牽連球隊」云云。中國那如同蟑螂那樣醜惡、骯髒、鴨霸的鹹豬手，簡直無所不在，到處亂伸，能欺負的就欺負。

再看兩個月前，美國NBA火箭隊總經理莫雷發表挺香港人爭自由，莫雷個人發表言論，在民主國家是再普通不過的事，中國卻高燒反應，除了網軍攻擊、官媒發動扺制、連外交部也出面施壓，升高到反對干預中國內政、愛國主義（惡棍式）層次。

這回波特王與蔡英文總統拍片，更是再自然不過的事，在台灣當然稱蔡英文總統，不管馬英九、陳水扁、李登輝，在任時當然就是總統，難道要跪下去、矮下去，改稱「台灣地區領導人」或「負責人」嗎？中國方卻對總統二字激烈反應，簡直就把長臂管轄的醜髒鹹豬手直接伸到台灣來，可惡至極！令人厭惡更厭惡！

不過，這個事件也讓中國人民見識了一件事，就是自由民主的台灣，享有很多選擇的自由，包括追總統、撩總統之自由，當然，被追、被撩的她或他，也有拒絕的自由。在中共一黨專政的中國，這是不可想像的事；習大大在中國被塑造成君、師、家父長、獨裁者，甚至封神弄鬼把他的「玉照」供奉著，你能想像在中國有人敢去追、去撩習大大，卻不會有事嗎？

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