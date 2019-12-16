自由開講》波特王事件瓦解中國的台青統戰

高見潁

台灣知名網紅波特王因與總統蔡英文拍攝影片，稱呼蔡英文為「總統」而遭到中國網路媒體的打壓，官方微博被迫關閉。此事一出，引起台灣各界譁然，尤其是台灣年輕人之間的極大憤怒。許多人紛紛力挺波特王，對中國的無理要求，台灣人真的「跪不下去」。

波特王事件宛如四年前「周子瑜事件」的翻版。任何一件只是看起來毫不起眼的小動作，揮個國旗、稱呼台灣元首為總統，中國的脆弱玻璃心就瞬間瓦解。當然，也激起台灣青年的巨大民憤。 此事也凸顯出，中國政府再怎麼做台灣青年的統戰，只要遇到國家認同的問題，瞬間就變成無解的困境。

特王因與總統蔡英文拍攝影片，稱呼蔡英文為「總統」而遭到中國網路媒體的打壓，官方微博被迫關閉。（圖：取自波特王臉書）

從2014年太陽花學運以降，中國政府就把「三中一青」作為對台統戰的重心。尤其是對台青的各種拉攏工作，更是無所不用其極。無論是提供創業基地、優惠補助（貼）、求學就業的各項便利措施，乃至於近兩年來頒布的「三十一條」、「二十六條」等，提供台灣企業和青年的「同等待遇」政策看起來愈來愈「可口」。

政策頒布之初，許多對中國市場不甚熟悉的台灣青年趨之若鶩，把中國的龐大市場作為他們未來實現「中國夢」的聖地。

然而，許多人不到一年就鍛羽而歸。原因十分複雜，有的是被騙、有的是不瞭解當地的文化、或用台灣的價值觀和做事方式，有些甚至無法忍受中國封鎖各種資訊的自由。 總歸來說，原本懷抱中國夢的台灣青年到了中國本地後才發現，「中國夢」畢竟是一場夢。就如同中國當地官員常常描述的「台灣企業來（投資），是拿錢來；台灣青年來（創業就業），是來拿錢」。對當地政府而言，這種吃力不討好的政策，推動起來當然意興闌珊。

尤其一旦遇到國家認同問題，更是讓許多台灣青年「敢怒不敢言」，即便許多人低調不願觸碰這條敏感神經，但由於國家認同的巨大隔閡，反而讓不少赴中國求學就業的台青更加認同台灣。

如今，選舉將屆，國家認同的敏感性又特別被放大。「亡國感」成為本屆選舉的主軸議題。即便許多親中人士一再否認「亡國感」，甚至認為這是被操作的議題。但對台灣青年而言，在香港抗爭事件後，「亡國感」卻是實實在在存在心中的恐懼。波特王事件發生後，更坐實了中國對台灣侵門踏戶的「亡國感」之實。

這種感受摻雜了對中國恐懼、憤怒、不滿、委屈，在台灣內部激起更大的政治風暴。中國政府再怎麼對台青進行統戰工作、提供再多的優惠政策，只要爆發幾個周子瑜事件和波特王事件，都只會給台灣人一種中國「裡外不一」的惡劣感受。尤其是對一個擁有80多萬粉絲流量的超級網紅而言，其在台灣青年內部掀起的巨大風暴，只會讓中國的形象更加不堪而已。

（國會助理）

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