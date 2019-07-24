自由開講》簡單四點告訴你，為何蔡英文在網紅圈受歡迎。

◎芮俊

今年三月，蔡英文總統與蔡阿嘎第一支合作影片上線後，筆者就認為這個模式一定會成功且持續進行。

今天（24日）英國廣播公司BBC，寫了一篇專題，內容關於蔡英文總統與Youtuber（以下簡稱網紅）合作的情況，以及肯定其良好的成效。筆者不確定蔡英文是不是唯一一位與網紅合作的國家領袖，但可以肯定的是，合作的次數肯定全世界第一。

與其攻擊蔡英文抱網紅大腿，不如思考為何網紅願意跟蔡英文合作。

如果今天郭台銘與100位網紅合作，筆者一點也不會意外，因為網紅的另一個身份就是廣告商，假如郭台銘花錢當業主，廣告商難道要把到門口的現金拒於門外嗎？但據筆者所知，蔡英文與網紅的合作，就是單純的Feature。因此這種沒錢拿又可能會沾黏政治人物影響廣告業主意願的苦差事，為何還是有這麼多的網紅樂此不彼的要與蔡英文合作呢？

想跟網紅合作嗎？先像蔡英文這樣了解他們以及尊重他們吧。（翻攝自Instagram）

第一，利大於弊

以YouTube為例，正常的使用的族群，懂得訂閱是什麼的族群，能夠真正成為廣告收益的族群，多為40歲以下的中青世代，而這個族群喜歡蔡英文的比例較高，又或者本身不喜歡，但也相對理智，不會因為與蔡英文合作一支影片，就一輩子拉黑這位網紅。而訂閱數量只要不減反增，也不怕沒有與業主談條件的資格，因此跟蔡英文合作其實並不是什麼壞事。

第二，新穎題材

必須得說蔡英文團隊也非常用心的與每位網紅合作，從蔡阿嘎到近期的阿滴，已合作近十位網紅，但題材卻沒有重複，時時有新題材，每個網紅有每個網紅的獨家，例如近期與阿滴合作的影片中，揭開「空軍一號」神秘的面紗，想看空軍一號內裝怎樣，只有阿滴的影片能告訴你，一整個就是流量保證。題材新穎不重複真的非常重要，不然整天開箱總統府，就算叫老高來拍也不會有人想看。

第三，合作氣氛

跟蔡阿嘎講台語，跟博恩比機智（尷尬），跟阿滴烙英文，每場合作都為網紅量身定做配合他們不同風格，完全展現總統尊重與謙遜的態度。合作影片就是要這樣才好看，不然把兩個不同頻率的人硬靠金錢結合在一起，影片的呈現保證慘不忍睹。不信的可以看看郭董與蔡阿嘎的合作影片，完完全全可以作為負面行銷的教科書。

第四，尊重創意

這裡就要以A RAY為舉例，我們台灣隔壁有一個國家，他們的領導人很像迪士尼裡面的一個角色，就是那個黃黃的圓圓的又愛吃蜂蜜的，但不能千千萬萬不能這樣形容他，後果很可怕。而我們台灣的領導人，正碰巧的也很像迪士尼裡面的一個角色，綠綠的矮矮的皺皺的，但她卻很大方的願意被人創作。小熊維尼至少還是可愛的，尤達呢？

但筆者也不是要造神蔡英文總統，筆者想說的是，她能在網紅圈受到歡迎，不是因為她是總統，而是因為她是一個正常人，一個正常又好相處又懂得尊重對方的人。想跟網紅合作嗎？先像蔡英文這樣了解他們以及尊重他們吧。

（從事網路社群經營）

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