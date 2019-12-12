伊朗與西亞世界》馬來西亞與伊朗的以色列問題

當西亞的阿拉伯國家對以色列的敵對立場越來越模糊之際，除了加薩的哈馬斯以及黎巴嫩的真主黨，還持續與以色列有直接衝突之外，大概就只剩下馬來西亞與伊朗對以色列的敵意表達得最為清楚。只不過馬伊的態度，對於巴勒斯坦的情勢其實並沒有幫助，畢竟在上個世紀阿拉伯國家對以色列發動了多次戰爭都沒有結果，局勢仍由美國與以色列牢牢掌握。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

就在不久前，馬來西亞（Malaysia）政府選擇在約旦（Jordan）設立前往巴勒斯坦（Palestine）的使館，主要是為了回應以色列（Israel）拒絕讓南亞國家官員進入約旦河西岸（West Bank）的城市拉姆阿拉（Ramallah），即巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）所在地。以色列表示，這一切都是因為馬來西亞首相馬哈地穆罕默德（Mahathir Mohamad）的反閃族主義（anti-Semitism）言論。

若從20世紀的歷史來看，痛恨以色列存在的主要是西亞的阿拉伯國家。1948年以色列建國之前，歐洲的猶太復國主義者（Zionist）藉著英國的協助，不斷移入巴勒斯坦，擠壓了當地阿拉伯人的生存。儘管英國後來無能處理阿猶的衝突，但美國接手、再加上二戰之後的聯合國（United Nations）給予猶太人在巴勒斯坦較多的居住面積之後，讓猶太復國主義者氣焰更盛，1948年5月14日以色列建國。對阿拉伯人而言，「你們移民進來也就算了，竟然他X的就這樣給恁爸建國！」於是阿以戰爭旋即開打，阿拉伯國家的行動合情合理。

二次大戰結束之後，英國勢力陸續退出原本具有優勢的地區。以色列的建國，便是在這樣的氣氛之下。而馬來亞聯邦（Federation of Malaya）的成立，也是在這時期努力擺脫英國的控制，才在1957年8月得以獨立，又於1963年改國名為馬來西亞。馬來西亞人口以穆斯林居多，本來與以色列沒有什麼牽扯，但自1963年起馬來西亞標榜自己是伊斯蘭國家，同時主張將與西亞的伊斯蘭國家一同對抗以色列後，關係便大不相同。對於多數穆斯林而言，以色列是西方帝國主義的代表。馬來西亞的宣示不僅是伊斯蘭國家共同對抗以色列，也是馬來西亞擺脫西方帝國主義壓迫的宣言。此後，即使是對以色列的貿易往來也全面禁止。1981年起擔任首相的馬哈地，主張「向東學習」（Look East Policy，或稱「東望政策」），儘管目標是向日本看齊，但更大的企圖是擺脫西方壓力，也持續升高敵對以色列的氣氛。

以色列拒絕讓南亞國家官員進入約旦河西岸的拉姆阿拉，是因為馬來西亞首相馬哈地穆罕默德的反閃族主義言論。（AP）

同一時期，西亞的伊朗也有相似的發展。1979年伊朗革命，新生的伊朗在宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）的反美立場主導下，成為美國在西亞地區的對手，尤其1979年11月德黑蘭（Tehran）的美國外交人員遭伊朗人挾持後，美伊關係就此破裂。以色列因為是美國盟友的關係，也成為何梅尼敵對的目標。對於伊朗來說，不僅要擺脫西方強權的壓迫，還要對外號召大家一起加入反西方的運動。於是，伊朗需要東方世界的合作夥伴，馬哈地的馬來西亞再合適不過了。1981年，伊朗國會首長拉夫桑賈尼（Hashemi Rafsanjani）出訪吉隆坡（Kuala Lumpur），隔年於馬來西亞成立伊朗大使館。馬伊兩國規劃了幾次官方訪問的活動，還有貿易與經濟的協議，石油、地毯、甚至無酒精飲料都是重要項目。兩伊戰爭（Iran-Iraq War）期間，伊朗的反美立場，使得美國站在伊拉克那一方。此後，伊朗形同被歐美封鎖，這也讓伊朗也將視野望向東方，契合了馬來西亞「向東學習」（東望政策）的意涵。

對於伊朗來說，不僅要擺脫西方強權的壓迫，還要對外號召大家一起加入反西方的運動。於是，伊朗需要東方世界的合作夥伴，馬哈地的馬來西亞再合適不過了。（圖為伊朗總統羅哈尼與馬哈地今年10月於亞塞拜然首都巴庫會面。）

時間到了90年代，拉夫桑賈尼在1989年擔任伊朗總統之後，馬哈地於1993年出訪伊朗，到了隔年拉夫桑賈尼以總統身分訪問馬來西亞。2002年，時任伊朗總統的哈塔米（Mohammad Khatami）也出訪馬來西亞，貫徹他的「文明對話」（Dialogue for Civilisations）主張。儘管馬來西亞是伊斯蘭的遜尼派國家，而伊朗為什葉派，但這並不影響雙方建立友善關係。單純就政治與經濟方面的共同立場，便可以讓馬伊兩國組成堅定的共同體，至少政府有這樣的構想。前派駐馬來西亞的伊朗大使摩賀卜阿里（Mohamed Qasim Moheb Ali）曾表示伊朗願意與馬來西亞組成聯合的伊斯蘭陣線。

雙方的友好關係也反映在對以色列的態度上。馬來西亞人的護照上，印有「持本護照通行全世界，以色列除外」（This passport is valid for all countries except Israel）的字樣。而伊朗則是聲明，外籍旅客的護照若有以色列入境章，不得申請伊朗簽證。2017年年底，當美國總統川普（Donald Trump）宣布耶路撒冷（Jerusalem）為以色列首都，引發阿拉伯人不滿，馬來西亞穆斯林也不遑多讓，聚集在吉隆坡的美國使館外示威抗議。另一頭的伊朗，精神領導人哈梅內意（Ali Khamene’i）則以「聖地日」（Quds Day，即齋戒月最後一個星期五）聲援巴勒斯坦遭以色列壓迫的苦難弟兄。

馬來西亞人的護照上，印有「持本護照通行全世界，以色列除外」（This passport is valid for all countries except Israel）的字樣。（圖：馬來西亞的何永成先生提供）

而今年馬哈地也公開發表多次對以色列的批判言論，例如5月，馬哈地說：「以色列是恐怖主義國家，是世界混亂的根源。」；9月，馬哈地在美國哥倫比亞大學（Columbia University）演說中提到，「猶太人大屠殺的數字是有爭議的。」前述以色列批判馬哈地的反閃族主義言論，指的便是這檔事。馬哈地則以他有言論自由，儘管很多人批判他、不滿馬來西亞，他也沒有以抗議與示威來回應。11月17日，伊朗與馬來西亞官員洽談雙方合作事宜，尤其是經濟上的合作，以應對美國施壓於伊朗的制裁。對待美國與以色列，馬伊態度一致，雙方按讚互粉，都是對方的頭號粉絲。

從今日的情況來看，當西亞的阿拉伯國家對以色列的敵對立場越來越模糊之際，除了加薩（Gaza）的哈馬斯（HAMAS）以及黎巴嫩（Lebanon）的真主黨（Hezbollah），還持續與以色列有直接衝突之外，大概就只剩下馬來西亞與伊朗對以色列的敵意表達得最為清楚。只不過馬伊的態度，對於巴勒斯坦的情勢其實並沒有幫助，畢竟在上個世紀阿拉伯國家對以色列發動了多次戰爭都沒有結果，局勢仍由美國與以色列牢牢掌握，現在馬伊兩國與以色列都還有地理的隔閡，也從未有直接碰撞，講難聽一點，兩國對以色列仍停留在「嘴砲」階段，離終結以色列還有很長一段距離。

（本文感謝馬來西亞何永成、謝坤笠先生兩位的協助）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法