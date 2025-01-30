賴中強 公民力量》罷免程序中不變更遊戲規則原則

所以，131條要規範的是：當開始比賽的哨子一吹響，在選舉的場合，從發布選舉公告開始，在罷免的場合，從提出罷免提議開始，到開票及公告結果，必須適用同一法律，不可部分適用舊法、部分適用新法，不可中途修改比賽規則。

◎賴中強

♦️請相信自己的眼睛，真的有這條規定

《公職人員選舉罷免法》第131條

本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定。

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《公職人員選舉罷免法》第131條規定 。（取自貼文）

♦️傅崐萁、黃國昌會後悔自己弄巧成拙

12月20日立法院院會，選罷法排第一案，當天青鳥集會開場記者會，經民連賴律師呼籲民進黨黨團，如法案三讀，要立刻提出釋憲、暫時處分「並藉由暫時處分聲請之裁決過程，請求憲法法庭就憲政秩序下，大法官是否有『審理規則制訂權』、評議及可決門檻之『現有總額』可否解釋為『法定總額』此一中間爭點，一併為裁決。」

傅崐萁、黃國昌為求反制，自以為聰明地想出先咨請總統公布憲法訴訟法，待憲法訴訟法生效、憲法法庭接近癱瘓後，再咨請總統公布選罷法的怪招。（中央社記者王承中台北2024年12月30日電：國民黨團書記長林思銘今天表示，為避免民進黨利用時間差，先公布選罷法、財劃法，後公布憲訴法，利用總統府收到案子後10天內要公告的空窗期，由憲法法庭對兩法做緊急處分。）

國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

自以為聰明的傅崐萁、黃國昌應該是沒有看到《公職人員選舉罷免法》第131條的規定，不知道這條的威力有多大，不知道這樣一拖，竟造成罷免法律適用的情勢大變化。

♦️131條的威力

《公職人員選舉罷免法》第131條是2007年修訂的。對照其立法理由，就是「（選舉或罷免）比賽過程中，不可變更遊戲規則原則」。立法理由載明：「選舉包括：發布選舉公告、候選人登記、編造選舉人名冊、公告選舉人名冊、選舉活動、投票及開票及公告選舉結果等規定。罷免亦包括提議、連署、投開票等規定。常發生適用新法或舊法之爭議，尤其是如於辦理選舉、罷免期間適逢修法，而新舊法規定不同時，更是一大困擾，為避免發生同一種選舉、罷免部分適用舊法，另一部分適用新法情事，爰增列本條之規定。」

所以，131條要規範的是：當開始比賽的哨子一吹響，在選舉的場合，從發布選舉公告開始，在罷免的場合，從提出罷免提議開始，到開票及公告結果，必須適用同一法律，不可部分適用舊法、部分適用新法，不可中途修改比賽規則。

♦️與時間賽跑

北市罷免藍委各團隊大年初一紛紛上工，於行天宮周邊都有志工舉牌宣傳。（記者楊心慧攝）

只要罷免提議書，在行政院就《選罷法》提出覆議（預計二月二日）、立法院重新集會（七日內）、開議後重新做成決議（十五日內）、總統公布法律（十日內）且生效（自公布日起算第三天開始生效）之前提出，罷免案就應適用舊法：（1）提議書不用附身分證影本。（2）連署書不用附身分證影本。（3）（無論立法院是否再修法）罷免投票通過不適用當選票數+1門檻。

各位捍衛民主的戰士，衝吧！

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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