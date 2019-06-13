伊朗與西亞世界》「聖地日」的呼喊與流動不定的局勢

觀察特定議題並沒有絕對不變的立場，世界局勢是流動狀態，今日所見的現象固然很重要，但人們也要知道很多事情並非一開始就是現在的面貌，以往不是如此，以後更有可能會有超展開的劇情。阿以、伊以問題之中最關鍵的因素，除了政治問題就是政治問題而已。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

日前是「聖地日」（Quds Day），這是1979年伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）宣布在齋戒月（Ramadan）最後一個星期五，支持巴勒斯坦人（Palestinian）對抗以色列（Israel）的一天。1979年這一年時值伊朗革命，這不僅是伊朗現代史的重大分水嶺，也是伊朗與美國關係惡化的開端，更是伊朗宣布敵對以色列且支持巴勒斯坦的年代。伊朗何以有這樣的轉變？巴勒斯坦問題的本質為何？而這些事情往後是否還會有新的面貌呈現世人面前呢？

Quds是阿拉伯語的耶路撒冷（Jerusalem）。今日支持巴勒斯坦的聲音，批判以色列對這城市與土地的侵佔，還有美國總統川普（Donald Trump）的為虎作倀。從上個世紀看起，巴勒斯坦問題源自於英國政府協助猶太人的移入，造成阿拉伯人的憤怒。耶路撒冷雖是猶太人、基督徒的聖地，但在7世紀之後也是穆斯林的聖地。之後，耶路撒冷除了在11世紀為歐洲人短暫再度擁有外，其實長達1千4百多年的時間都屬於穆斯林。1948年5月14日以色列在此地建國，隔日伊拉克（Iraq）、敘利亞（Syria）、埃及（Egypt）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）等國，就對這個萬惡的猶太國家發起討伐之戰。這不是伊斯蘭與猶太宗教問題、也不是阿拉伯人與猶太人的族群問題，而是阿拉伯人生存權益遭到擠壓與威脅的問題。

聖地日是1979年伊朗伊斯蘭共和國宣布在齋戒月最後一個星期五，支持巴勒斯坦人對抗以色列的一天。圖為聖地日在德黑蘭街頭的遊行活動。（Tehran Times）

只是阿拉伯國家各自立場不同，即使如敘利亞與伊拉克盛行「泛阿拉伯主義」（Pan-Arabism），將團結阿拉伯人、打擊英國人、敵對猶太人劃上等號，但伊拉克與敘利亞之間的關係並未完全契合。敘利亞反而與埃及、沙烏地關係較近，卻都因為1956年之後埃及總統納賽爾（Gamal Abdel Nasser）過於強勢，導致沙敘兩國有所顧慮因而停止與埃及合作。到了1960年代之後，阿以之間的戰爭都由以色列勝出，阿拉伯國家仍難以讓巴勒斯坦脫離以色列的掌握。

在這段時期，伊朗對以色列並無敵意。二戰期間，伊朗因為被英國與蘇俄佔領，從中立國被迫成為「反法西斯」（Anti-Fascism）陣營的成員，而在二戰後又受到蘇俄在高加索（Caucasus）與亞塞拜然（Azerbaijan）地區的壓力，無論是否「心甘情願」，自然都得選擇與英美等西方勢力靠攏。也因為伊朗處於反法西斯陣營中，所以曾是逃離納粹屠殺的猶太人前往巴勒斯坦的過境地。在以色列建國之後，雙方有些相互合作的工作，例如以色列的摩薩德（MOSSAD）與伊朗的薩瓦克（SAVAK），互通情報之有無。美國給予伊朗諸多經濟支援，也是為了讓伊朗對以色列友好。

只是誰都沒有料到，1977年年底埃及總統沙達特（Anwar Sadat）會選擇要與以色列總理比京（Menachem Begin）和談。自1967年以來，以色列佔領了約旦河西岸（West Bank）與加薩（Gaza）、敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights）、埃及的西奈半島（Sinai Peninsula），此時以色列執政的比京為利庫德集團（Likud）的領導人，提倡「大以色列」（Greater Israel）路線，完全不允許阿拉伯人在巴勒斯坦生存。沙達特的和談，主要目的是為了拿回西奈半島，對利庫德並無太大的威脅，和談中，意見固然仍有不合，但最終雙方還是在1979年簽署了和平條約。

沒想到1979年伊朗發生革命事件，而且隨後革命收割派代表何梅尼（Ayatollah Khomeini）大聲疾呼支持巴勒斯坦人、聲援巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱巴解），因而訂立了「聖地日」。儘管至今巴勒斯坦還沒有正式的國家，但1979年伊朗首都德黑蘭（Tehran）就已設置巴勒斯坦使館、撤銷以色列使館。巴解領導人阿拉法特（Yassir Arafat）特地前來伊朗，祝賀何梅尼革命成功。何梅尼的反美立場，讓革命成了「反美革命」，也讓往後伊朗的立場完全轉變，美國成了「大撒旦」（Great Satan）、以色列成了「小撒旦」（Little Satan）。

儘管至今巴勒斯坦還沒有正式的國家，但1979年伊朗首都德黑蘭就已設置巴勒斯坦使館、撤銷以色列使館。巴解領導人阿拉法特（中）特地前來伊朗，祝賀何梅尼（左）革命成功。（Khamenei.ir）

就這樣，伊朗與美以兩國交惡持續了40年。其中最大的變化就是，1948年以來執意要消滅以色列的阿拉伯國家，卻在1977年埃及與色列和談之後，逐漸降低對以色列的壓力。1979年之後伊朗的反美情緒，導致1980年到1988年間伊朗與伊拉克的兩伊戰爭（Iran-Iraq War），美國站在伊拉克一方，也連帶在這期間內，加強了與沙烏地的軍事合作關係。伊朗與沙烏地的關係，也是在這樣的局勢之下惡化。沙烏地原本反對以色列的存在，也不滿意美國對以色列的支持，但到了90年代，因對美關係更加密切，對以的態度已經和緩，頂多不與之建交罷了。

今日，當以色列轟炸加薩時，阿拉伯國家顯得冷漠無力，反而是伊朗積極地抨擊以色列。伊朗的媒體稱以色列為「猶太復國主義者的政權」（Zionist regime），這是伊朗並未承認以色列的意涵。所謂世事變化無常就是如此，沒有人能夠預知下個世代的世界會變成什麼樣子。然而，伊朗的「積極」其實還停留在政治人物的喊話，並沒不如過去阿拉伯國家與以色列付諸多次的軍事行動。以色列雖然一再強調自己處於國家危急存亡之秋，但看來沒有誰對他們造成嚴重影響，只見他們對最弱小的加薩施以最殘酷的暴行。

這40年來，伊朗革命不只改變自己，也改變了區域與國際局勢。這也突顯出，觀察特定議題並沒有絕對不變的立場，世界局勢是流動狀態，今日所見的現象固然很重要，但人們也要知道很多事情並非一開始就是現在的面貌，以往不是如此，以後更有可能會有超展開的劇情。阿以、伊以問題之中最關鍵的因素，除了政治問題就是政治問題而已，那些定義為宗教、族群衝突的論述，可以打開窗戶就直接丟出去了。

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