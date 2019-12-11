自由開講》國民黨為中國說三道四

吳嚴

每當只要有國際媒體或單位報導、發表中國對台灣蠻橫的行為，或者是中國在新疆、西藏侵害人權等問題時，中國的慣用句，就是「某某某沒有資格說三道四」。這意思就是說，這是中國的內政問題，外國人不得干涉。

當然，由於歷史問題，中國會這樣講有他的思考脈絡。而且中國鴨霸已久，當然什麼東西都希望能夠他說了算，也不令人意外。

只是身為台灣人，理當對這樣的行為，團結起來向中國說不，向世界傳達我們是一個主權獨立的國家，才是正解。因為我們選自己的總統，有自己的軍隊，誰跟你中國是內政問題，你才沒資格說三道四。

但是遺憾的是，每當國際友人替台灣發聲，譴責中國的時候，國民黨反而默不吭聲，不然就是反過來譴責執政黨，而不是和台灣人站在一起。雖然美其名是「應該要保持兩岸關係友好」，但實際上根本就已經到了俯首稱臣的境界，令許多台灣人既納悶，也憤怒。

每當國際友人替台灣發聲，譴責中國時，國民黨總默不吭聲，不然就是反過來譴責執政黨，而不是和台灣人站在一起。（美聯社、本報資料照合成）

沒想到，國民黨不僅沒看見台灣人的憤怒，更在這次的選舉當中，將所謂立委不分區的名單，納入了倡議統一，大讚習近平的邱毅，以及降將吳斯懷、支持香港暴警的葉毓蘭等中國屬意人士，連國民黨自己人都看不下去。

甚至在全世界對中國干政問題越來越重視，執政黨也要為此提出「反滲透法」的時候，國民黨也跳出來杯葛、反對，似乎這個法案不應該存在，否則就是在挑釁中國；似乎在中國喜惡面前，台灣的國家安全反而次要。



不過隨著選戰日倒數，許多檯面下的事情，也逐漸浮出檯面，國民黨的「馬」腳也逐一現形，終於讓人知道，為什麼國民黨會如此堅持，不顧台灣人的反對，將這些親中人士，放入國民黨不分區的安全名單內，甚至在「反滲透法」立法過程中為中國說三道四。

除了尚待證實的中國間諜向澳洲投誠事件，更有台灣法院的判決書，寫到中國政協許智明用千萬政治獻金，透過退役中將羅文山，協助前總統馬英九競選2008年總統，而被判刑，而羅文山不僅帶領許智明大方進入總統府和馬英九合照，在退將吳斯懷前往中國聽訓的那一場合中，羅文山也身在其中。

如果將這一切收攏起來，就不難了解為何國民黨為中國說三道四，甚至不惜得罪所有台灣人，將國家安全視為無物，畢竟這背後，有太多的利益，如果不小心得罪中國這個大財主，或許中國國民黨就真的連選舉也不會選了。

（自由業）

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