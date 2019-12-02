法操》【按鈴申告】要如何提出刑事告訴？

雖然許多名人在提告的時候，都會特別至地檢署按鈴申告，但其實大部分的人並不會這樣做，因為其他兩種提告方式，對於民眾來說其實更便捷。

日前，新黨立委候選人邱毅，偕同律師至台北地檢署按鈴申告，卻誤觸愛心鈴引起討論。（臉書）

◎法操司想傳媒

日前，新黨立委候選人邱毅，偕同律師至台北地檢署按鈴申告，卻誤觸愛心鈴引起討論。本次就讓《法操》告訴您，正確的提告流程！

三種提告方式

雖然許多名人在提告的時候，都會特別至地檢署按鈴申告，但其實大部分的人並不會這樣做，因為其他兩種提告方式，對於民眾來說其實更便捷。以下為您簡介三種提告方式：

若不知道被告是誰，可以提告嗎？

雖然在各地檢署「指引使用申告鈴」介紹內，有提到提告人要「先查明被告之真實姓名及住所，以利日後檢察官傳喚應訊之需。」但其實在不知道被告是誰的狀況下，還是可以提告，只是可能會影響提告的結果。

提告檢察官就會開始進行偵查，依據偵查到的證據可能會以下結果，檢察官認為有罪，案件將會被「起訴」進入法院；檢察官認為有罪，但檢察官給你改過自新的機會「緩起訴」，若在緩起訴期間都沒有違反相關規定，則效果就像不起訴一樣；無罪、罪證不足「不起訴」，案件結束，並有類似於確定判決的效力，但可以對不起訴處分提起再議；「行政簽結」案件結束，無法對簽結處分提出救濟。

使用申告鈴的注意事項

按鈴申告的制度設置的目的是為了體恤不會撰寫書狀的民眾，讓他們能夠以言詞的方式提告。但若在檢察官訊問庭上亂講大話，則可能告人不成反而涉及誣告罪的罪嫌。若為避免言詞表達不夠精確，想以書狀表達又不知道該如何著手該怎麼辦呢？

可以找律師協助或透過法務部各地檢署提供的刑事告訴狀範本，大家下載此範本，在家裡深思熟慮，按表填寫後，郵寄或至各地檢署為民服務中心遞狀（非上班時間可以至法警室遞狀）。

※小提醒：若是親自去遞狀，要記得攜帶影本，讓收狀工作人員蓋上收文章留底喔！

另外，在各地檢署「指引使用申告鈴」介紹內容中有提及，按鈴後「未制作筆錄前，請勿擅行離去」，不過在《檢察機關申告鈴使用須知》中並沒有看到請勿擅自離去的相關規定，於「法」上檢察機關並無阻止申告人離去的權力。

而申告鈴下方的愛心鈴，應該是依據《檢察機關申告鈴使用須知》第2項規定設置，為適合身心障礙人士申告的設置。故若有身心障礙人士需要協助或是想要提告，也可以按此鈴請求協助。

讓小編來正確示範如何正確按鈴申告：

首先找到申告鈴

按下申告鈴

依照剛剛小編再申告鈴旁邊晃來晃去的經驗，旁邊的保全會立刻來協助您，詢問是否要申告，所以無需過於擔心！

本文經授權轉載自法操 【按鈴申告】要如何提出刑事告訴？

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