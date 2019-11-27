法操》高處不勝寒？其實最高法院涼爽得超乎想像！

根據最高法院自行的統計，未結案件不但逐年激增，截至108年，民事事件未結件數累計高達4812件，刑事案件未結件數累計高達2976件，這些全部都是人民的生命、身體、財產、自由和時間啊，最高法院難道是在擺爛嗎？

最高法院院長鄭玉山。（資料照）

◎法操司想傳媒

日前最高法院分案霸凌爭議鬧得沸沸揚揚，引發監察院高度重視介入調查，如今調查報告終於出爐，監察院民國（下同）108年11月13日的調查報告（下稱調查報告）不但揭露最高法院的新聞稿就是在文過飾非，也讓一般人有機會一探神秘的最高法院分案制度。堂堂我國的第三級審判機關，到底是怎麼分案的呢？一起來看看吧！

限量分案：我每個月就是只審這些案子，沒審到的請後面慢慢排隊喔

一個案件送到法院裡之後，會先經過基本的形式審查，檢查像是該附的文件有沒有附、有沒有送錯法院、該寫的資料有沒有寫等等，通過之後就會再進到「分案」程序，也就是決定這個案子要分給哪一個法官來審，分案結果確定之後卷證就會送交給分配到的法官開始審理。

各級法院原則上都是按照前述大方向進行分案，不過最高法院有一個與眾不同的分案制度，就是「限量分案」。

限量分案的意思是每股法官（一股一位法官）每次接受分配的案件數是有上限的，事實審法院（地方和高等法院）則是採取無限量分案制度，每次分案都會把所有案子分完。也就是不論每次待分案件有多少，事實審法院的法官就是要把案件全部都分配完，最高法院法官則是每人分到一定數量以後就不用再分，剩下的就變回待分案件，慢慢等下一次分案。

這邊大家應該很容易看出問題，如果最高法院每次待分的案件，都比法官可以分的總數多，那最高法院的待分案件不就永遠都在增加嗎？沒錯！而且根據最高法院自己的統計，未結案件不但逐年激增，截至108年，民事事件未結件數累計高達4812件，刑事案件未結件數累計高達2976件，這些全部都是人民的生命、身體、財產、自由和時間啊，最高法院難道是在擺爛嗎？實在下系下井！

同樣是法官，為什麼最高法院可以限量，事實審法院就只能多少都往身上背呢？最高法院採限量分案的理由是因為庫存的待分案件太多，「若採行與事實審法院相同之無限量分案方式，工作量魔大，法官將無法負荷」（調查報告第5頁）。

第一，待分案件太多難道不就是因為限量分案造成？第二，我國採金字塔訴訟制度，且民事訴訟法和刑事訴訟法都規定了嚴格的上訴三審條件，最算最高法院法官總人數比較少，但總案件量也比較少啊，最高法院法官工作量會超出負荷，事實審法院法官就不會？

有限量分案，那先說限量到底是「限多少量」呢？

一個月分到15件或17件算多還是少呢？因為上訴到最高法院的案子基本上都是牽連甚廣、案情較複雜的相對重大案件，所以不能光看分案數量就直接說最高法院很涼，不過先告訴大家，依民事訴訟法第466-3條第1項聲請核定第三審律師酬金，也會算是一件聲請案喔。

既然限量分案造成這麼嚴重的問題，廢掉不行嗎？

關於這個問題，最高法院院長鄭玉山怎麼回答呢？請看原文節錄：「（問：事實審是隨到隨分，但限量分案如果廢除，院長怎麼看？）三位委員都看過卷庫，案件只有增無減，如果案件全部都分給法官的話，那法官怎麼結，就不清楚，可能都結很簡單的案件，因此並不會真正解決這個問題，我們從制度面思考這個問題。剛才有提到一個庭月結 40 件非常沉重。」（調查報告第72頁）

鄭院長的回答實在將人性赤裸的表露無遺啊！意思差不多是「如果案件太多，法官也會想辦法偷懶，所以不贊成廢除限量分案」，而不是思考廢除限量分案同時，可能搭配增加暫時法官員額等等配套措施。身為院長，到底有沒有想過怎麼解決問題？

不只限量，還可以各種抵

根據最高法院民事事件分案實施要點、刑事案件分案實施要點，最高法院的法官們還有很多可以減少分案的機會，以民事庭為例：

有參加過司法院或最高法院研討會的朋友，可以自行評量一下最高法院法官的報告或與談，和停分件數有沒有等值。此外，目前尚未找到停、抵分案件量的上限規定，所以假設有一位能抵就抵的法官，抵到完全不分案也許是有可能的。

最高法院分案毫無章法，也違反法定法官原則

因為最高法院民事庭還區分成各類專業法庭（智慧財產、勞資、商業案件、消費者保護等等），分案過程更加繁瑣，即使曾經設立「分案法官」來處理分案事宜（事實審從來沒有設置過分案法官），至今每個處理過分案的工作人員都不知道完整的分案流程操作，每個人都只知道自己經手的部分，然後每個人都有自己的做法。再加上最高法院又有許多自己的內規決議，最高法院的分案程序不但凌亂，也漏洞百出。

首先，除了規定必須提前分案的案件外，其他要挑什麼案件，都無明文規定，長期以來全由分案人員恣意決定。且事實審法院分完案後會列印卷面，上面就會標示承辦法官姓名和股符，只有最高法院的卷面上完全沒寫，難保不會有事後變更承辦法官的情事。

其次，最高法院自行決議決定「老法官只處理抗告和聲請案」（調查報告第93頁），導致同一個專業庭裡，訴訟案件全部落到唯一的新法官楊絮雲法官身上，也等於特定專業案件只會由楊絮雲法官來審理。

為了斷絕人為操控個案審判的機會，憲法保障人民有經由中立分案規則隨機分派法官的權利，學理上稱為法定法官原則，最高法院前述這些作為造成分案霸凌事小，身為掌握最後審判權力的機關，居然如此罔顧人民訴訟權益，實在令人不齒。

好逸惡勞、分案不公、放任數千件積案繼續增加、罔顧人民權益，我們還需要這樣的最高法院嗎？

參考資料

監察院調查報告

本文經授權轉載自法操 高處不勝寒？其實最高法院涼爽得超乎想像！

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