法操》【懶人包】最高法院分案霸凌爭議在吵什麼？

本件爭議是從107年5月，楊絮雲法官從最高法院請調回高院，由於此次的請調有別於過去8月例行的職務調動，引請外界注意。根據報導，楊法官表示，因為家庭因素才聲請調回高院，但內部卻有法官透露，有故意將較複雜的案件分案給楊法官。此事引起司法院關注，要求最高法院提出並呈報分案規則。

批最高法院分案霸凌，前最高法院法官楊絮雲（左）哭倒在老公懷裡。（資料照）

法操司想傳媒

108年8月12日，台灣高等法院法官楊絮雲，在丈夫周盈文（台灣高等法院庭長）的陪同下，於台灣高等法院民事庭外廣場開記者會「說明在最高法院被分案霸凌的經過」，而司法院也以新聞稿回應。究竟本案的始末為何，真的有分案霸凌的事嗎？

最高法院分案霸凌爭議始末

本件爭議是從107年5月，楊絮雲法官從最高法院請調回高院，由於此次的請調有別於過去8月例行的職務調動，引請外界注意。根據媒體報導，楊法官表示，因為家庭因素才聲請調回高院，但內部卻有法官透露，有故意將較複雜的案件分案給楊法官。此事引起司法院關注，要求最高法院提出並呈報分案規則。

當時，最高法院立刻對此事作出回應，強調電腦亂數抽籤分案已實施多年，沒有黑箱問題，並邀請媒體進入分案室觀看分案流程。108年5月22，最高法院發布新聞稿表示民、刑事案件分案結果，將會主動公告，民眾可至最高法院網站查詢。108年7月26監察委員介入調查，同年8月1日為回應監察院調查的報導，最高法院發新聞稿澄清，再次強調分案公正。同月12日，沉默已久的楊絮雲法官親自召開記者會說明分案霸凌的經過。

楊絮雲：最高法院沒有以電腦抽籤分案的11項證據

楊絮雲：分案記錄統計

根據楊法官提供的資料，從106年9月至107年2月，楊法官相較於其他民事庭的法官，案件量明顯較多。

其中第三庭和第七庭屬於特殊商事專庭案件，而在同樣為特殊專庭的情況下，更凸顯了楊絮雲的案量與其他法官的懸殊。

最高法院：為制度缺失負責，但強調絕無分案霸凌之情事

針對楊絮雲法官發布的記者會，司法院與最高法院紛紛發出新聞稿回應。司法院表示過去已經積極關切、處理此分案爭議，最高法院也有做出回應與處理。針對此次記者會，會再要求最高法院提出新聞稿說明，並尊重監察院調查。

而最高法院則是分別以兩次新聞稿澄清，澄清內容如下：

一、針對楊絮雲法官提出的11項證據回應

二、針對案量不均回應

至於案量分配，針對「新到任法官」，最高法院則表示：新到任5位法官於到院之106年9月所分受的各字別事件，經折計後之件數，並非將所有案件皆分給楊絮雲法官。

三、針對案件難易度不均的爭議：

除了以上澄清外，最高法院鄭玉山院長也為了，分案電腦程式邏輯之缺失，可能造成法官分案不均，又未即時發現的部分，鄭院長表示這是院長的責任，日後會進行改正，並強調最高法院絕無故意對特定法官以分案方式霸凌之情事。」

最高法院要如何改革才可以贏得人心

最高法院一直是非常不公開的司法機關，法律審原則不公開審理、閉門做出的決議、分案流程的不透明等等。過去法操創辦人高宏銘律師，也曾撰《最高法院開庭必須常態化！「法庭直播」就從這裡開始》一文，雖然最高法院是「法律審」，通常不會有要調查證據的情況，但「法律見解的妥適性」，其實也應經當事人辯論，再為裁判，較為允當。

而誰有幸可以擔任最高法院法官呢？最高法院法官人事決定也非常不透明。而本次的爭議，根據媒體報導，有內部人表示是派系爭議。而106年司法改革國是會議決議提出最高法院法官選任改革的問題，建議分為三階段制，第一階段由司法院提出缺額3倍的人選，第二階段由多元組成的遴選委員會將人數剔除到缺額2倍，最後由總統圈選。

《法操》認為整個國家體制，都應該由人民決定，司法權也不例外。總統由人民民選，再由總統圈選任命最高法院法官，其實可以強化法官的民主正當性。而針對分案的問題，台灣有許多優秀的資訊工程人才，相信一定可以寫出一個符合最高法院要求的分案流程。而最高法院也應秉持著透明公開的原則，將分案的結果公布讓關心司法的人民，都可以了解最高法院審理案件的進度！

本文經授權轉載自法操 【懶人包】最高法院分案霸凌爭議在吵什麼？

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