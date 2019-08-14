法操》【聲援香港反送中】協助香港募資，會違反國安法嗎？

由於香港反送中活動，並非針對中華民國、台灣的敵對勢力，所以我國國安局當然不會偵辦，而為香港反送中運動募資是否影響他國國政，也不是我國國安法所要規範的內容。

（圖：取自鐘聖雄FB募資貼文）

法操司想傳媒

香港反送中運動持續抗爭中，許多台灣人民自主發起「港人衝前線，台灣做後勤！」募資活動。希望藉由台灣人協助購買濾毒罐、濾棉等物資，在經濟上支援香港，也讓香港人民減少因為購買這些器具而被逮捕的風險。

根據媒體報導，時代力量高雄市議員黃捷也在粉絲專頁上轉發此訊息，卻被中國國民黨桃園市議員詹江村以違反國家安全法（下簡稱國安法）告發。詹議員甚至呼籲我國國人不能有資助香港地區的行為，否則就會違反國安法，但事實真的是這樣嗎？

詹江村：國安法禁止干涉他國國政

詹江村認為國安局無法有中立立場，故親自去警局告發黃捷違反國安法。詹江村於前去警局告發的直播中呼籲我國國民：「千萬不要涉及干預他國國政的行為，否則你已經違反到了國安法。」並更進一步表示：「我國國安法裡面有明文規定，我們是不能夠資助香港地區的行為，這樣是已經涉及違反國安法的」。

國安法：禁止資助敵對勢力

雖然詹議員並沒有明確指出告發的法條，但從詹議員的敘述中，我們大概可以推敲出詹議員的法律依據為國安法第2條之1第1款：「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人為下列行為：一、發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。」

從此法條出發，我們可以發現詹議員直播內容有兩個錯誤，第一，國家安全法顧名思義是在保護我國的安全，人民是否有參與干涉他國內政，並非我國國安法所要保障的範圍內。第二，國安法第2條之1第1款，是禁止資助「敵對勢力」，並非直接禁止台灣人資助香港。

由於香港反送中活動，並非針對中華民國、台灣的敵對勢力，所以我國國安局當然不會偵辦，而為香港反送中運動募資是否影響他國國政，也不是我國國安法所要規範的內容。所以在有自由、民主、法治的中華民國，我們可以大聲地表示，「法操撐香港，聲援香港反送中！」

本文經授權轉載自法操 【聲援香港反送中】協助香港募資，會違反國安法嗎？

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