自由開講》給民進黨的忠言 「民意應高於派系利益」

◎陳啟濃

立委陳亭妃因不顧正國會規劃，執意參選中執委，進而爭取中常委的職位，因而受到正國會的除名。陳亭妃是因擔心將來參選台南市長的黨所推出的候選人，是由中常會直接徵召，而沒有採用民調的方式。如果她進入中常會，才有機會參與決定台南市長候選人產生的方式。

立委陳亭妃因不顧正國會規劃，執意參選中執委，進而爭取中常委的職位，因而受到正國會的除名。（資料照）

台灣民眾在總統大選會支持民進黨候選人，是因為認同台灣是一個主權獨立國家，不信任所謂「一個中國」主張的政黨，更擔心台灣會受到中國的政治干預，失去自由民主的生活方式。

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然而歷次的地方選舉，包括這次的立委選舉，民進黨選得並不起色，有的區域甚至全盤皆輸。除了是地方欠缺深耕經營的問題，地方黨部受到特定派系的操控，加上中央黨部運作的方式，無法體察基層的問題，於是漸漸背離民意，無法贏得地方選舉。

特定地方派系，為了贏得地方黨部職位，大量人頭黨員充斥，掌控地方黨部，造成部分黨員意見無法上達，沒有出頭的機會。在地方就已產生不公平機制，到了中央黨部的中常會，決定黨務大政，以及提名的方式，自然就跟基層民意距離更遠。

以南投立委選舉為例，濁水溪線蔡培慧小輸三千多票，並不是輸在對手支持者的票，而是南投黨部長期由特定派系掌控，造成部分支持者心寒，失去了對民進黨的熱情，意興闌珊，造成票數衝不出來的些微落後。

如何落實基層黨務改革，讓民意高於派系利益，下情可以上達，更多意見可以進入地方黨部，促使更多對鄉土有感情，對民主有期待的支持者，重新建立熱誠，這是今後民進黨想要在地方打贏更多選戰，迫切需要進行的政治工程。

（作者為政治評論員）

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