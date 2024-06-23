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自由開講》在野黨胡作非為難逃民眾法眼！

2024/06/23 12:14

◎林瀚城

藉名「國會改革法案」的立委擴權法案昨日因行政院所提覆議案未通過而暫告一段落，法案審理期間藍、白兩黨立委違反憲政秩序倉促提案，二讀前夕才以再修正動議形式提出連大多數國、眾立委都不清楚內容的版本，未經詳盡討論即付諸表決，再以國會多數暴力強行通過，國、眾兩黨種種超越憲法的荒謬主張，爭議性法案毫不顧民意，居然任由黨鞭個人意志擺佈，脫序行為所未見，引發數萬民眾自發走上街頭抗議，甚至醞釀明年要罷免不稱職立委。

本屆藍、白兩黨立法委員素質之低落前所未見，民眾黨黨團總召在議事堂不專注開會，卻全程自拍或直播，譁眾取寵、國民黨黨團總召傅崐萁還泯滅良心、顛倒是非，大發厥詞稱其因違反證交法入獄服刑是受刑法100條（內亂罪）的冤獄，尤有甚者，部分初任委員還拳打腳踢、暴力對待民進黨籍委員，目前已有多案由北檢偵辦中。

擴權法案終於塵埃落定，執政的民進黨寡不敵眾，接著，唯有向大法官會議聲請釋憲並要求臨時處分。昨日媒體報導國民黨立委羅智強向大法官喊話，不要當「民進黨的看門狗」，也不要作賤身為大法官的該有憲法神聖職能，希望大法官們「自重」。身為立法委員卻對國家最高司法機關作如此語帶恐嚇、劣質批判真是匪夷所思。

國民黨立委羅智強昨（22）日上午受訪時向大法官喊話，不要當「民進黨的看門狗」，也不要作賤身為大法官的該有憲法神聖職能，希望大法官們「自重」。（資料照）

國民黨與民眾黨完全被兩位黨鞭玩弄於股掌之間，縱容兩位黨團總召予取予求，所引發的憲政危機，兩黨中央居然視若無睹，黨主席宛如從人間蒸發，放任渠等胡作非為，違憲亂政所引發的民怨明年的大罷免勢將難所避免。

（作者為商）

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