法操》【時力分裂】立委有兩種

如果兩人最後真的都在任期結束前離開時代力量，高潞・以用會失去立法委員身分，不過林昶佐則可以繼續保有立法委員資格。同樣都是離開時代力量，為什麼兩人的身分會大不相同呢？

法操司想傳媒

時代力量立委高潞・以用以及其助理陳恩澤，遭綠黨爆料涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法第14條利益迴避規定，在高潞・以用擔任經濟委員會委員期間，陳恩澤負責的「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」，在沒有實績的狀況之下，成功獲得經濟部最高400萬元的綠能補助，對此，時代力量紀律委員會決議高潞・以用即日起停權，並建請黨代表大會予以除名。

時代力量立委高潞・以用。（資料照）

不久後，時代力量另一位立法委員林昶佐，召開記者會宣布基於理念差距，決定退出時代力量，以無黨籍身分繼續參選下一屆立法委員。

如果兩人最後真的都在任期結束前離開時代力量，高潞・以用會失去立法委員身分，不過林昶佐則可以繼續保有立法委員資格。同樣都是離開時代力量，為什麼兩人的身分會大不相同呢？

時代力量立委林昶佐1日宣布退出時代力量，以無黨籍身分投入台北市中正萬華選區。（資料照）

區域立委與不分區立委

依據憲法增修條文第4條第1項規定，我國的立法委員選舉從第7屆開始改採單一選區兩票制，也就是每位選舉人會拿到兩張票，一張是區域立委選票，投給選區內的立委候選人，最後得票數最多的候選人就會當選該區的「區域立委」（原住民則分為山地和平地選區，各分別當選3人）；另一張是政黨票，最後統計各政黨全國的得票比例後分配總共34席不分區與僑選立委席次，當選的立委就稱為「不分區立委」（公職人員選舉罷免法第3條第2項、第67條第2項）。

由於不分區立委席次是源自政黨得票率分配而來，因此如果不分區立委在就職前或就職後喪失黨籍，同時也會喪失立法委員的當選資格或身分（公職人員選舉罷免法第71條第2項、第73條第2項）；區域立委可以由政黨推薦參選，但仍應依最後候選人本身的得票結果決定是否當選，所以就算當選後喪失黨籍，由政黨推薦的區域立委也不會因此喪失立法委員資格。

回到本次事件，由於高潞・以用是時代力量不分區立委，所以一旦喪失時代力量黨籍，同時也會喪失立法委員資格；林昶佐則是經時代力量推薦，由中正萬華選區選出的區域立委，因此就算退出時代力量，仍然可以以無黨籍立委的身分繼續執行職務。

本文經授權轉載自法操 【時力分裂】立委有兩種

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法