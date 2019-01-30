自由開講》「走自己的路」、「小綠貼柯」，時代力量新路線之爭

黨外的黨內人士

戰神黃國昌日前在臉書發文宣布「卸下黨務」，宛如在青島東路上拋下一顆震撼彈。時代力量在中央政壇層級雖為五人小黨，國會投票怎麼舉手也撼動不了政策結果，但不管在《勞基法》修法、體育改革，抑或是年改議題上，黃國昌等人的表現，讓台灣社會不得不隨時注意這個「小黨」的一舉一動。

但伴隨著黃國昌退出決策委員、黨主席選舉，時代力量內長期以來的路線矛盾將直接浮上檯面，同時也牽動未來與民進黨、柯文哲等勢力的競合。簡言之，黃國昌拒當小綠、反對「兩岸一家親」為內涵的「走自己的路」，抑或是林昶佐「小綠貼柯」、時而為「兩岸一家親」緩頰的彈性作法，哪種路線將成為時代力量新階段實踐的指標，1月31日、2月1日的決策委員選舉結果就會一翻兩瞪眼。

黃國昌與林昶佐路線之爭，遠的《勞基法》修法不說，林昶佐人馬在2018大選後，接二連三對黃國昌路線的挑戰，已不時出現。時代力量在去年大選後，曾由黃國昌帶著16位市議員當選人召開記者會宣示：所有當選人不會支持任何政黨提出的議長人選，也不會加入其他黨團運作。然而，黃國昌主席的宣示，卻被林昶佐子弟兵於各地忽視、推翻。

黃國昌與林昶佐路線之爭，在林昶佐人馬於2018大選後，接二連三對黃國昌路線的挑戰，已不時出現。（本報資料照）

最明顯一例，選前貼柯貼得緊緊的林昶佐嫡系人馬黃郁芬、林亮君和林穎孟三位市議員，在台北市議長選舉直接表態支持民進黨議長候選人劉耀仁。完全不屑「黃主席」的舉動，除凸顯林昶佐系統政治操作的彈性，也證明「小綠」路線早已在時代力量台北市議會黨團先行實踐。另一例則是，屬林昶佐系統的雲林縣議員廖郁賢近期抱怨其他黨團成立卻沒人揪她，意味對加入其他黨團的高度興趣，這無非也是一種對黃國昌時代的告別。

小兵衝鋒陷陣，都比不上主帥直接進取大位。由時力台北黨部等親近人士於黨員大會後發動的「時代力量忽視原民權益」輿論戰，已逼得讓黃國昌為阻絕黨形象持續失血，決定自我犧牲退出決策委員選舉，算是攻下一城。但林昶佐如何在15位決策委員中，不得不被推舉、被互選出為黨主席，讓黨機器未來有可能實踐「小綠貼柯」路線，這就要看決策委員選舉是否能拿下過半席次。

據電子媒體報導，屬林昶佐系統的決策委員候選人包括林昶佐、高潞•以用、洪慈庸、蕭新晟、林亮君、吳崢、廖育賢和林易瑩等人；未來則會偏向走黃國昌路線的候選人則為陳惠敏、徐永明、邱顯智、曾威凱、陳志明、陳薇仲、吳韋達、林于凱、李少彣和李柏毅等人。這兩組名單進入決策委員會的多寡，以及是否能在15席拿下半數，都將牽動時代力量內的政治結構，甚至影響與民進黨、柯文哲的互動。另有一說，若林昶佐拿下黨機器，是否會成為柯文哲「借殼上市」直攻總統的方式，也值得外界觀察。

（上班族）

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