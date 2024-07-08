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自由廣場》軍公教薪資結構 應可合理調升

2024/07/08 05:30

◎ 魏世昌

國內經濟穩定成長，主計總處日前大幅上修今年經濟成長率預測至三．九四％；行政院長卓榮泰日前在院會中裁示，明年軍公教薪資調薪幅度，預估至少三％起跳，甚至將比照今年調幅維持四％，此為二○○一年以來，政府首次打破連續兩年對軍公教人員調薪的例子。

近年公務人員薪資結構已失去競爭力，政府越來越難招到優秀新人，現有優秀幹才也陸續流失。然而有好的待遇，才有誘因吸引好的人才，否則人才都選擇進入民間企業而非政府，是國家的損失。但公務人員待遇調整，不能憑高層喜惡或轉念，而需要建立合理的機制與規範，並將軍公教薪資調整法制化。

建立制度既可顧及社會觀瞻，也可讓公務人員安心工作。但同時軍公教調薪，也應多照顧基層。軍公教職等級距、高低階薪資差距高達四、五倍之多，以三萬餘元及十二萬元薪資計算，如一視同仁調薪四％，前者每月僅增加一千二百元，後者則加薪四千八百元至六千元，將高低所得差距拉得更大。

因此，建議政府應再考量軍公教人員整體薪資結構、年資、所掌職務、工作內容及危險性，做不同幅度的調整，讓基層薪資低者調幅高一些，薪資高者少加一點，以縮小差距，影響也不大，卻能大幅提升眾多基層軍公教人員的士氣，值得主管機關審酌。

（作者為工程師）

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